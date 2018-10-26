23:00
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Осколки прошли через все тело: в больницу Днепра привезли бойца в крайне тяжелом состоянии

      138 Читати новину українською
      Боец должен перенести еще несколько операций
      Боец должен перенести еще несколько операций / 24 канал

      В Днепре медики борются за жизнь тяжело раненного 47-летнего бойца. Из-под Авдеевки в больницу Мечникова мужчину накануне доставили в крайне тяжелом состоянии.

      Во время минометного обстрела осколки прошли через все тело.

      Читайте также: Это недоразумение, – Хуг о своем скандальном интервью об участии РФ в войне на Донбассе

      Шансы выжить были невелики, но после ряда операции состояние мужчины стабилизировалось, он уже самостоятельно дышит.

      Военного еще ждет ряд операций и переливание крови.

      Все тело пробито большими осколками, десятки ранений, начиная с головы и заканчивая нижними конечностями. Состояние по-прежнему, остается крайне тяжелым. Однако появился маленький лучик надежды на его спасение,
      прокомментировал главный врач областной ликрани имени Мечникова Сергей Рыженко.

      Видео: в больницу Днепра привезли бойца в крайне тяжелом состоянии

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Днепра
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Как празднуют День Европы в Украине
       11 мая 2017 , 18:32
      Россия в очередной раз присвоила славу Украины: на этот раз футбольную
       1 июня , 06:54
      В Киеве почтили память Валерия Лобановского
       6 января 2017 , 14:17
      Карпаты – Олимпик: матч могут не доиграть 4 декабря
       3 декабря 2017 , 19:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук