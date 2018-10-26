Осколки прошли через все тело: в больницу Днепра привезли бойца в крайне тяжелом состоянии

В Днепре медики борются за жизнь тяжело раненного 47-летнего бойца. Из-под Авдеевки в больницу Мечникова мужчину накануне доставили в крайне тяжелом состоянии.

Во время минометного обстрела осколки прошли через все тело.

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Шансы выжить были невелики, но после ряда операции состояние мужчины стабилизировалось, он уже самостоятельно дышит.

Военного еще ждет ряд операций и переливание крови.

Все тело пробито большими осколками, десятки ранений, начиная с головы и заканчивая нижними конечностями. Состояние по-прежнему, остается крайне тяжелым. Однако появился маленький лучик надежды на его спасение,

– прокомментировал главный врач областной ликрани имени Мечникова Сергей Рыженко.

Видео: в больницу Днепра привезли бойца в крайне тяжелом состоянии