Осколки в головном мозге: новая информация о состоянии детей, пострадавших от взрыва авто в Киев

Сейчас состояние троих из четырех детей, что пострадали в результате взрыва авто в Киеве, является стабильным, но у 5-летнего Павла – крайне тяжелая черепно-мозговая травма, поскольку ему в глаза попали осколки. К лечению детей даже привлекли военного хирурга.

В результате взрыва в старой "Волге", который накануне случился в Киеве, пострадали четыре ребенка, три девочки и один мальчик в возрасте от 5 до 11 лет, передает ТСН.

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Сейчас все дети находятся в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ" в Киеве. Также к лечению детей привлекли и военного хирурга.

По словам медиков, состояние трех девочек – стабильное, но у 5-летнего Павла – крайне тяжелая черепно-мозговая травма, поскольку ему в глаза попали осколки.

Врачи пока не будут пытаться достать мелкие осколки из головного мозга, поскольку это слишком опасно, правда, несколько видимых осколков – жестяные пластинки по 3-5 миллиметров – уже передали полиции. По их словам, они похожи на щепки от коробки из-под чая, однако полиция имеет несколько иную версию.

"Предварительно с места происшествия изъяты несколько фрагментов от гранаты РГД-5, но это окончательно скажет взрыво-техническая экспертиза, которая назначена. Но предварительно есть такой факт", – отметила правоохранители.

Мама восьмилетней Влады и одновременно сестра Павла в свою очередь отметила, что ее дочь пока слаба.

"Осталось три осколка в динамике, пока трогать их не будут", – говорит женщина.

Также она со ссылкой на дочь рассказала, что за день до взрыва 12-летний мальчик предупредил своих меньших соседей об опасности.

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"То ли от мопеда, то ли от велосипеда ключом он открыл машину. И девочке Насте этот мальчик сказал: "Не лезь, там бомба". Шутка, не шутка – неизвестно", – добавила Александра.

Напомним, вечером 14 июня в Святошинском районе Киева произошел взрыв в старой "Волге", в результате чего ранения получили четыре ребенка и были госпитализированы.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, владелец машины мог ее заминировать после предыдущего незаконного проникновения в авто со стороны неизвестных, зато глава полиции Киева Андрей Крищенко предположил, что взрывное устройство могло заложить совсем другое лицо. В то же время он подчеркнул, что одной из версий случившегося является теракт.