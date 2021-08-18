Односельчане детей рассказали, что подросток вырос в семье, где не слишком уделяли время его воспитанию. Соседка Екатерина Стоянова утверждает, что на жестокость парня закрывали глаза.
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Люди говорят, что Богдан оскорблял девочек
Стоянова рассказала, что парень мог мешать девочкам в песочнице, бросал песок им в глаза. Также односельчанка сказала, что в детстве Богдан ранил ее внучку. Он швырял в нее камнями.
Бежит Богдан и бросает в кого-то камни. Не видно в кого, потому что далеко шла. Подхожу ближе, вижу, что моя внучка вся в крови "едет" по забору. Я думала, что он ее убил. Это был такой стресс. Я думала, что потеряю сознание,
– призналась женщина.
По ее словам, Богдан разбил девочке бровь. Также женщина слышала случай, когда подозреваемый ударил другую девочку арматурой.
Мать защищала Богдана
Зять женщины пошел к Богдану, чтобы выяснить, почему он оскорбляет девочку. Тогда вышла мать парня с палкой в руках.
Парень якобы убивал животных
Соседка добавила, что в селе рассказывали истории, когда Богдан убивал животных. Якобы он вешал маленьких щенков.
"То есть эта жестокость была замечена, были свидетели, которые это видели", – отметила соседка.
Что известно об убийстве Мирославы Третяк
- Девочка исчезла в селе Старый Салтов 28 июля. Она пошла гулять и не вернулась домой.
- Мирославу искали волонтеры и полиция. Однако нашли ребенка мертвым. Ее тело лежало в заброшенном здании и имело признаки насильственной смерти.
- Полиция задержала подозреваемого в убийстве Мирославы – 13-летнего Богдана. Он сосед девочки.
- Суд избрал ему меру пресечения: месяц в приемнике-распределителе для детей.
- Он уже сознался в содеянном. Сообщалось, что Богдан был пьян. Однако эту информацию впоследствии опровергли.