Оскорблял девочек, а мать не реагировала, – соседи о подозреваемом в убийстве Мирославы Третяк

Подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третяк Богдан Ф. якобы постоянно оскорблял детей и был жесток с ними. В то же время мать не реагировала на такие действия сына.

Односельчане детей рассказали, что подросток вырос в семье, где не слишком уделяли время его воспитанию. Соседка Екатерина Стоянова утверждает, что на жестокость парня закрывали глаза.

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Люди говорят, что Богдан оскорблял девочек

Стоянова рассказала, что парень мог мешать девочкам в песочнице, бросал песок им в глаза. Также односельчанка сказала, что в детстве Богдан ранил ее внучку. Он швырял в нее камнями.

Бежит Богдан и бросает в кого-то камни. Не видно в кого, потому что далеко шла. Подхожу ближе, вижу, что моя внучка вся в крови "едет" по забору. Я думала, что он ее убил. Это был такой стресс. Я думала, что потеряю сознание,

– призналась женщина.

По ее словам, Богдан разбил девочке бровь. Также женщина слышала случай, когда подозреваемый ударил другую девочку арматурой.

Мать защищала Богдана

Зять женщины пошел к Богдану, чтобы выяснить, почему он оскорбляет девочку. Тогда вышла мать парня с палкой в ​​руках.

Парень якобы убивал животных

Соседка добавила, что в селе рассказывали истории, когда Богдан убивал животных. Якобы он вешал маленьких щенков.

"То есть эта жестокость была замечена, были свидетели, которые это видели", – отметила соседка.

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