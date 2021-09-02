Сейчас личности злоумышленников пытаются установить. Гранитную плиту уже начали восстанавливать.

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Обратились к правоохранителям

Об этом сообщил местный активист Демьян Ганул. Он попросил полицию Одессы отреагировать на инцидент. Также обратился и в "муниципальную стражу" с просьбой предоставить видео этого акта вандализма.

Благодаря Иванову мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным коллаборантам, которые откровенно ждут Россию,

– добавил активист в заметке.

На фото видно, что у доски облита лишь одна часть. Зеленка есть только на портрете погибшего. Вероятно, туда вылили целую баночку жидкости.

Что было в Одессе 2 мая 2014 года Тогда в городе произошло противостояние ультрасов футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийскими активистами с другой. Сторонники России укрылись в Доме профсоюзов. Однако это было не лучшим решением, поскольку это здание впоследствии подожгли. Погибшие были у обеих сторон конфликта.

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