Сейчас личности злоумышленников пытаются установить. Гранитную плиту уже начали восстанавливать.
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Обратились к правоохранителям
Об этом сообщил местный активист Демьян Ганул. Он попросил полицию Одессы отреагировать на инцидент. Также обратился и в "муниципальную стражу" с просьбой предоставить видео этого акта вандализма.
Благодаря Иванову мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным коллаборантам, которые откровенно ждут Россию,
– добавил активист в заметке.
На фото видно, что у доски облита лишь одна часть. Зеленка есть только на портрете погибшего. Вероятно, туда вылили целую баночку жидкости.
Что было в Одессе 2 мая 2014 года
Тогда в городе произошло противостояние ультрасов футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.
Сторонники России укрылись в Доме профсоюзов. Однако это было не лучшим решением, поскольку это здание впоследствии подожгли. Погибшие были у обеих сторон конфликта.
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