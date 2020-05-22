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Ослабить карантин разрешили в Днепропетровской области

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Уряд дозволив розпочати другий етап послаблення карантину в Дніпропетровській області
Уряд дозволив розпочати другий етап послаблення карантину в Дніпропетровській області / Getty Images

Отныне Днепропетровская область может перейти ко второму этапу ослабление карантина. По убеждению Кабмина и Минздрава, она отвечает всем необходимым критериям. Ранее Днепропетровщина не попадала в список регионов, где ослабят ограничение, из-за недостаточного количества проведенных тестирований на коронавирус.

Подробнее об ослаблении карантина на Днепропетровщине

Об этом стало известно по итогам селекторного совещания. Соответствующее сообщение появилось на телеграмм-странице Днепропетровского областного совета.

К теме Правительство продолжило, но ослабило карантин: что изменилось с 22 мая

Также в Днепропетровской ОГА сообщили, что решение Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже является готовым. Касается оно, в частности, запуска общественного транспорта в области.

Сначала решение по Днепропетровской области должен обнародовать Минздрав на своем сайте. Потом Днепропетровский областной Совет распространит решение Комиссии ТЭБ и ЧС.

Что предшествовало этим событиям: коротко

  • 22 мая в Украине начался второй этап ослабление карантина.
  • Согласно новым ослаблениям, разрешена работа общественного транспорта и отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей и церковных служб.
  • С 25 мая должны открыться детские сады и состояться запуск метро, в частности в Днепропетровской области.
  • Правда, Днепропетровщина не отвечала требованиям Минздрава только в пункте о количестве проведенных тестирований за прошедшую неделю.
  • В итоге областная власть обратилась к правительству с просьбой разрешить перейти ко второму этапу ослабления карантина.

Обратите внимание Какие области Украины не ослабят карантин с 22 мая: карта

Коротко о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.
  • В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
  • Однако первый этап смягчения стартовал лишь 11 мая. В его рамках разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и перкарень, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке.
  • По состоянию на 22 мая в Украине подтвердили 20 148 случаев COVID-19. 6 585 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 588 инфицированных умерли.

Етапи виходу з карантину

5 этапов выхода из карантина, которые предложило правительство / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Днепра Новости политики
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