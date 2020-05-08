Спортзалы, кинотеатры, спа-салоны: что в Киеве будет закрытым после 12 мая – список

С 12 мая по всей Украине Кабмин разрешил ослабить карантин и отменил ряд запретов. Однако, многие объекты в дальнейшем будут оставаться закрытыми, в том числе и в столице.

Список заведений и объектов, которые не будут открывать во время первого этапа ослабления карантина, опубликовали на сайте КГГА. Киевская власть подчеркивает: в случае ухудшения эпидемситуации строгий карантин в столице могут вернуть.

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Так, закрытыми после 11 мая останутся:

школы, детские сады, учреждения профессионально-технического образования, высшие учебные заведения;

театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек;

развлекательные центры и развлекательные зоны;

дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты;

спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

бани, SPA салоны, кабинеты массажа, папа салоны и т.д.;

рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;

детские и спортивные площадки.

Какие карантинные ограничения будут действовать в Киеве в дальнейшем

Продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсий.

Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары остаются закрытыми для посещения. Впрочем, разрешено работать летним площадкам при условии соблюдения противоэпидемических требований.

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновить работу с ограничениями, но без посетителей. Принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники.

Кроме того, максимально ограниченной остается:

работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха;

проведение капитальных ремонтов в домах;

проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам. Так же продолжит действовать запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Метро закрыто и откроется только по решению правительства.

Карантин в Киеве могут усилить

Столица постепенно снимает ограничения, как это позволил Кабмин. Однако в Киеве и области до сих пор наблюдается одно из крупнейших количеств больных CОVID-19. Если вспышку будут фиксировать и в дальнейшем,Киеве можетт вернуться к жесткому карантину и закрыть все то, чему позволят работать с 11 мая. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся делать еще большее смягчение. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем из лабораторного центра. И если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину,

– отметил Кличко.

Насколько ослабят карантин с 11 мая / Инфографика 24 канала