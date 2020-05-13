Ослабление карантина в Киеве: что до сих пор остается под запретом

С 11 мая в Киевской области начали ослаблять карантинные ограничения. Несмотря на это есть моменты, которые до сих пор остаются под запретом. О чем именно идет речь – читайте дальше.

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время онлайн-брифинга вспомнил, что прежде всего необходимо придерживаться социальной дистанции в полтора метра. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме этого, он отметил, что находиться в общественных местах можно исключительно в масках.

Что до сих пор остается под запретом

Перемещаться группой более 2-е лица, кроме сопровождения детей до 14 лет. Дети не могут находиться без сопровождения в общественных местах.

Находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.

Обучение во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия, которые не касаются обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на автомобильном транспорте в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении. Исключение – спецтранспорт;

Отключение электрической энергии и газа потребителям в случае задолженности.

Посещение учреждений и учреждений, оказывающих паллиативную помощь, социальной защиты и тому подобное.

Самовольно покидать места изоляции.

Как Украина будет выходить из карантина

Кабинет Министров Украины продлил карантинные ограничения до 22 мая, однако, с 11 мая разрешил его ослабить.

В целом правительство разработало 5 этапов выхода из карантина. В первый этап сняли значительную часть ограничений, касающихся представителей малого и среднего бизнеса.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала