Ослабление карантина в Киеве: что до сих пор остается под запретом
С 11 мая в Киевской области начали ослаблять карантинные ограничения. Несмотря на это есть моменты, которые до сих пор остаются под запретом. О чем именно идет речь – читайте дальше.
Временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время онлайн-брифинга вспомнил, что прежде всего необходимо придерживаться социальной дистанции в полтора метра. Об этом сообщает 24 канал.
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Кроме этого, он отметил, что находиться в общественных местах можно исключительно в масках.
Что до сих пор остается под запретом
- Перемещаться группой более 2-е лица, кроме сопровождения детей до 14 лет. Дети не могут находиться без сопровождения в общественных местах.
- Находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
- Обучение во всех учебных заведениях.
- Массовые мероприятия, которые не касаются обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
- Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на автомобильном транспорте в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении. Исключение – спецтранспорт;
- Отключение электрической энергии и газа потребителям в случае задолженности.
- Посещение учреждений и учреждений, оказывающих паллиативную помощь, социальной защиты и тому подобное.
- Самовольно покидать места изоляции.
Как Украина будет выходить из карантина
Кабинет Министров Украины продлил карантинные ограничения до 22 мая, однако, с 11 мая разрешил его ослабить.
В целом правительство разработало 5 этапов выхода из карантина. В первый этап сняли значительную часть ограничений, касающихся представителей малого и среднего бизнеса.
Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала