Ослабление карантина в Черкассах: мэру города Бондаренко пришла повестка в полицию – фото

Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос в рамках уголовного производства, открытого за ослабления карантина в Черкассах.

В документе, поступившем от правоохранителей Бондаренко фигурирует как свидетель. Фото повестки городской глава Черкасс разместил на своей фейсбук-странице.

Ранее Аваков обратился к мэру Черкасс из-за ослабления карантина: тот записал дерзкий ответ

Свежая прилетела, власть новая, методы старые,

– прокомментировал он получения повестки.

К следователю мужчину вызывают 4 мая в 12:00.

Что известно об ослаблении карантина в Черкассах и скандал вокруг этого:

30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина в городе с 1 мая.

Исполнительный комитет разрешил работу магазинов, продающих непродовольственные товары, открывает цветочные и книжные магазины.

Возобновляют работу мастерские по ремонту обуви, одежды и тому подобное.

Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по оказанию услуг по уходу за животными.

Будут работать рынки, ярмарки, а также - летние площадки ресторанов.

Также сняты ограничения на пользование общественным транспортом.

Поэтому в областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местной власти Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".

В то же время, в полиции открыли уголовное производство из-за ослабления карантинных мероприятий в Черкассах, а глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко жестким реагированием.

Последний воспринял это как угрозу и записал видеообращение, в котором попросил "высокопоставленных чиновников заниматься раскрытием убийств и угонами автомобилей, а не решением исполкома в Черкассах".

Какова ситуация с коронавируса в Черкасской области?

По состоянию на 1 мая там зафиксированы 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и один летальный случай. В целом от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе умерли 9 человек. Выздоровели 63 пациента.