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      Ослабление карантина в Черкассах: мэру города Бондаренко пришла повестка в полицию – фото

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      Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил повестку в полицию
      Анатолий Бондаренко / "Слово и дело"

      Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос в рамках уголовного производства, открытого за ослабления карантина в Черкассах.

      В документе, поступившем от правоохранителей Бондаренко фигурирует как свидетель. Фото повестки городской глава Черкасс разместил на своей фейсбук-странице.

      Ранее Аваков обратился к мэру Черкасс из-за ослабления карантина: тот записал дерзкий ответ

      Свежая прилетела, власть новая, методы старые,
      – прокомментировал он получения повестки.

      К следователю мужчину вызывают 4 мая в 12:00.

      Что известно об ослаблении карантина в Черкассах и скандал вокруг этого:

      • 30 апреля городские власти Черкасс приняли решение об ослаблении карантина в городе с 1 мая.
      • Исполнительный комитет разрешил работу магазинов, продающих непродовольственные товары, открывает цветочные и книжные магазины.
      • Возобновляют работу мастерские по ремонту обуви, одежды и тому подобное.
      • Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по оказанию услуг по уходу за животными.
      • Будут работать рынки, ярмарки, а также - летние площадки ресторанов.
      • Также сняты ограничения на пользование общественным транспортом.
      • Поэтому в областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местной власти Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".
      • В то же время, в полиции открыли уголовное производство из-за ослабления карантинных мероприятий в Черкассах, а глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко жестким реагированием.
      • Последний воспринял это как угрозу и записал видеообращение, в котором попросил "высокопоставленных чиновников заниматься раскрытием убийств и угонами автомобилей, а не решением исполкома в Черкассах".

      Какова ситуация с коронавируса в Черкасской области?
      По состоянию на 1 мая там зафиксированы 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и один летальный случай. В целом от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе умерли 9 человек. Выздоровели 63 пациента.

      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Полиция Новости Черкасс Новости политики
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