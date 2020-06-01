Благодаря действиям НБУ в марте 2020 года, курс доллара удалось сдержать, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Сейчас экономическая ситуация не позволяет укрепить курс гривны к доллару.

Ситуація з курсом – під контролем НБУ

Якби Нацбанк не стримав ситуацію під контролем на початку коронавірусної кризи, то один долар би коштував 35 – 40 гривень. Про це повідомив Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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У держбюджет-2020, наголосив глава Мінфіну, закладений курс – на рівні 30 гривень за одиницю американської валюти.

Ми не могли закладати інший курс, враховуючи, що бюджет формувався в березні, і на ринку були певні курсові коливання. Враховуючи, який був тренд в березні, ми взяли ще реалістично-оптимістичний курс,

– пояснив Марченко.

Якщо фактичний курс нижчий за 30 гривень за долар, то, зазначив міністр, втрачається частина доходів від митниці від імпортного ПДВ, який прив'язаний до курсової складової. При цьому в Україні зберігається негативне сальдо торгового балансу.

Підстав для зміцнення гривні немає

"Сьогодні макроекономічних підстав для зміцнення гривні немає. Є короткочасні фактори, які сприяють зміцненню. Але я б не сказав, що ми досить міцні як економіка, щоб зміцнювати свою валюту", – сказав Марченко.

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Що чекає на ринок валюти після карантину – прогноз

У НБУ зазначають, що з коливанням курсу під час та після карантину вони справляться.

За прогнозом голови Нацбанку Якова Смолія , після карантину масового попиту на долари не буде.

, після карантину масового попиту на долари не буде. Секретар урядової Ради з питань економічного розвитку України Ярослав Жаліло вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні.

вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. Інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса сказав, що гривня може сягнути й небувалої позначки у понад 30 одиниць за долар.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу