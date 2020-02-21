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      Оснований для расследования относительно импорта дизтоплива в Украину нет, – Каленков

      - Читати новину українською
      Дизпаливо / vcrti.com.ua

      Александр Каленков обратился к Тимофею Милованову и Тарасу Качке из-за недопустимости внедрения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ.

      От имени Объединения предприятий "Укрметаллургпром" он предоставил им дополнительную информацию в отношении заявления, которое направили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча". Это заявление касалось проведения специального антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа, происхождением из Российской Федерации, с целью внедрения соответствующей импортной пошлины.

      "Проанализировав данные, полученные от экспертов рынка, обращаем внимание на факты, свидетельствующие об отсутствии оснований для начала антисубсидиционного расследования в отношении импорта дизельного топлива в Украину", – написал Каленков.

      Он пояснил, что основным отечественным производителем дизельного топлива является Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта"), производство которого в 2019 году составило 89% от общего объема производимого в Украине дизельного топлива.

      Прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ в 2019 году ускорился и в 2 полугодии 2019 г. предприятие произвело на 13% больше от объемов 1 полугодия 2019 г.

      Падение объемов импорта дизельного топлива из Российской Федерации в 2019 году ускорилось и во 2 полугодии 2019 г. Из РФ импортировали на 20% меньше по сравнению с 1 полугодием 2019 г.

      "С целью избежания углубления кризиса в горно-металлургическом комплексе Украины и не ухудшения социального уровня жизни населения Украины, просим оказать содействие в отказе ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" в инициировании антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ", – отметил Каленков.

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      Теги: Укрнафта Пошлина Імпорт Металлургия
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