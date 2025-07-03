Основатель ГУР честно рассказал, кого и как первыми набирали в спецслужбы

Многие специалисты нуждались в изменении мировоззрения, ведь происходили из советской идеологии. Главными критериями отбора на службу были моральные качества, присяга Украине и формирование патриотизма.

Военный и государственный деятель, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский в эфире 24 Канала рассказал, что его политика была достаточно твердой, но не радикальной по набору специалистов в ГУР. Он понимал, что если человек всю жизнь разговаривал на русском языке и остался в коммунистической идеологии, сразу он не изменит свое мировоззрение.

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Как менялось мировоззрение специалистов

Он рассказал, что тогда сознательных украинцев-профессионалов было мало. Все были выходцами из советской среды, как в СБУ, так и в ГУР. Главный документом была присяга, которую приняли специалисты в интересах Украины.

Ты принял присягу Украине – дальше пошла воспитательная работа для того, чтобы выбить то старое советское, совковое мировоззрение и внедрить новое. Мы включили именно украинскую национальную идею с опорой, в частности, на деятельность ОУН-УПА,

– рассказал Александр Скипальский.

Он добавил, что общался и с дивизионщиками в Лондоне, и был на съезде ветеранов УПА в США. Имел даже некоторые отличия и поддержку, и безусловно – за ним пристально следили из Москвы. Предателей, которые были обнаружены и которых можно было в чем-то обвинить, не было. Были те, кто увидел, что это не советская, не российская спецслужба – они вернулись в Россию.

Надо было формировать чистую среду. Имея опыт контрразведывательной деятельности, я профессионалов в службу собственной безопасности взял тех, кого знал и кому верил, которые вместе со мной создавали военную контрразведку. Они пришли, и это была структура собственной безопасности,

– сказал Александр Скипальский.

Он добавил, что наблюдал за ситуацией в военной разведке, а потом формировал свое отношение к людям. Он радовался, когда русскоязычные офицеры ежемесячно приходили докладывать на украинском, хоть и с заметным акцентом. Скипальский рассказал, что не делал основной акцент на национальном составе управления. Главными критериями были принятие присяги, моральные качества и формирование патриотизма.

"Тогда почти не было патриотов"

Он добавил, что когда ему исполнилось 80 лет, побывал в современных структурах ГУР и увидел, как работа, которую он закладывал на патриотической национальной основе, укрепилась. Каждый офицер должен быть убежден в том, что он защищает национальные интересы Украины и своего народа. Это нелегкая задача.

"Я еще в конце 1992 года был очевидцем, когда заместитель так называемой Службы безопасности в присутствии другой группы, где я был, заявил: "Да, ребята, надо заканчивать этот эксперимент с независимостью. Вот у России все нормально – надо делать как там". Вот такие люди руководили на первых порах в СБУ. Такие люди были подобраны, потому что почти не было патриотически настроенных людей", – сказал Александр Скипальский.

Он добавил, что был один генерал-полковник Горбатюк, который пришел на Союз офицеров с рапортом от 40 офицеров, что они не хотят служить в КПСС, а хотят служить в Украине. И тот же офицер, которого назначили на должность, через пять месяцев написал приказ по СБУ о запрете Союза офицеров.