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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Основатель Alibaba Джек Ма хочет, чтобы его бизнес-партнеры инвестировали в Украину

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      Джек Ма предложит бизнес-партнерам инвестировать в Украину
      Джек Ма предложит бизнес-партнерам инвестировать в Украину / ru.investing.com

      Китайский бизнесмен и один из самых богатых людей планеты Джек Ма принял участие в Международном экономическом форуме в Киеве. Там он заявил, что будет предлагать своим бизнес-партнерам инвестировать в Украину.

      Джек Ма, отвечая на вопрос зрителей форума похвалил украинского президента Владимира Зеленского и "молодое правительство".

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      Мне очень понравилось то, что сейчас сказал президент – инвестируйте в людей, инвестируйте в будущее, в малый и средний бизнес. Это очень важные вещи для отношений между Украиной и Китаем,
      – убежден бизнесмен.

      Он признался, что уже в течение довольно длительного времени увлекается Украиной, но сейчас идет только первая его поездка сюда.

      "Вам настолько повезло. У вас прекрасная земля, очень умные люди и красивые женщины. Как это все может работать вместе – такая замечательная комбинация", – подчеркнул Джек Ма.

      По его словам, китайско-украинские отношения должны укрепляться. Именно поэтому он думает о том, чтобы пригласить своих бизнес-друзей приехать в Украину.

      "Возможностей здесь много, а ваша система, ваши люди, ваше молодое правительство и ваша земля имеют огромный потенциал. Я это говорю не как политик, а как бизнесмен", – резюмировал основатель Alibaba.

      Что известно о Джеке Ма?
      Джек Ма – китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Он является самым богатым человеком Китая и входит в двадцатку самых богатых людей мира.

      Накануне в четверг, 7 ноября, начал свой визит в Украину. В тот же день в Харькове он провел лекцию для студентов.

      blog_ava
      Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневича
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Китай Джек Ма в Украине Инвестиции
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