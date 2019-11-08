Основатель Alibaba Джек Ма хочет, чтобы его бизнес-партнеры инвестировали в Украину

Китайский бизнесмен и один из самых богатых людей планеты Джек Ма принял участие в Международном экономическом форуме в Киеве. Там он заявил, что будет предлагать своим бизнес-партнерам инвестировать в Украину.

Джек Ма, отвечая на вопрос зрителей форума похвалил украинского президента Владимира Зеленского и "молодое правительство".

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Мне очень понравилось то, что сейчас сказал президент – инвестируйте в людей, инвестируйте в будущее, в малый и средний бизнес. Это очень важные вещи для отношений между Украиной и Китаем,

– убежден бизнесмен.

Он признался, что уже в течение довольно длительного времени увлекается Украиной, но сейчас идет только первая его поездка сюда.

"Вам настолько повезло. У вас прекрасная земля, очень умные люди и красивые женщины. Как это все может работать вместе – такая замечательная комбинация", – подчеркнул Джек Ма.

По его словам, китайско-украинские отношения должны укрепляться. Именно поэтому он думает о том, чтобы пригласить своих бизнес-друзей приехать в Украину.

"Возможностей здесь много, а ваша система, ваши люди, ваше молодое правительство и ваша земля имеют огромный потенциал. Я это говорю не как политик, а как бизнесмен", – резюмировал основатель Alibaba.

Что известно о Джеке Ма?

Джек Ма – китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Он является самым богатым человеком Китая и входит в двадцатку самых богатых людей мира.



Накануне в четверг, 7 ноября, начал свой визит в Украину. В тот же день в Харькове он провел лекцию для студентов.