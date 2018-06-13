Основатель модного бренда Guess покинет компанию из-за секс-скандала

Еще один представитель фэшн-индустрии – основатель и креативный директор Guess Пол Марчиано покидает пост управления брендом из-за обвинений женщин в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщают на ABS News.

В начале февраля этого года модель Кейт Аптон обвинила Пола Марчиано в харассменте. Она отмечала, что: "Ему (Марчиано – "24") не стоит позволять использовать свою власть в промышленности для того, чтобы сексуально и эмоционально преследовать женщин". Тогда же Марчиано в свою очередь все заявления модели опровергал.

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Но через несколько месяцев после громкого заявления компания Guess отреагировала на скандал и провела внутреннее расследование, после чего попросила Пола Марчиано покинуть компанию. Сама же Кейт Аптон отказалась участвовать в расследовании, назвав все действия бренда "хитростями".

Кейт Аптон одной из первых обвинила Пола Марчиано в харассменте

Теперь новым исполнительным директором бренда станет брат скандального Пола Морис Марчиано. А обвиняемый Пол Марчиано останется в совете директоров компании только до окончания срока действия его контракта – 30 января 2019 года. Пяти женщинам, которые пострадали вследствие сексуальных домогательств Марчиано, выплатят компенсацию в размере 500 тысяч долларов.