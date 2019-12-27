Основательница секс-отеля: Секс – важная часть жизни, но у нас ее обходят стороной 18+

О том, почему ролевые игры – это таблетка от измены, кого нужно учить заниматься сексом и о том, как перестать кричать друг на друга и начать стонать 24 каналу рассказала основательница единственного в Украине отеля для ролевых игр.

Елена Соловьева открыла отель, который предоставляет своим гостям сексуальные декорации. Стоимость одного номера – от 1,5 тысячи гривен за три часа. Главное правило – никаких платных сексуальных услуг на территории заведения. Только аренда комнаты и игрушек для пар, которым необходимо место для уединения. В качестве отдельного бонуса – специальные мастер-классы и закрытые тематические вечеринки.

Чему можно научить на сексуальном мастер-классе и кто приходит учиться? Кому нужны такие номера? Часто ли в отель приходят политики? Почему БДСМ – одно из самых популярных направлений? На все эти вопросы Елена Соловьева ответила в интервью 24 каналу.

Смотрите также видео беседы с основательницей единственного в Украине секс-отеля:

Интересно: Подборка научных фактов об оргазме

Как у Вас родилась идея создания такого отеля?

Было бы странно приписывать себе авторство такой идеи. Первый отель, который работал в таком направлении, впервые появился в 1860-х годах в Париже. Он стоял стена к стене с Лувром, и туда водили дипломатические делегации. Прадедушка сегодняшний британской королевы Эдуард VII, настолько оценил комнату "Гарем", что выкупил ее на все время существования отеля, поставив на дверь свою королевскую печать. Это был только его номер.

Тема ролевых игр существует столько, сколько существует секс. В Древнем Риме, в Византии уже существовала секс-мебель и всякие интересные технологические игрушки, сделанные именно для сексуальных разнообразий. В специализированные отели это начало превращаться в 1800-ые. На сегодняшний момент, это направление существует в десятках тысяч заведений в Азии, тысячами отелей в Европе. В Украине я пока одна.

Почему в Украине это направление так медленно развивается?

Украина во многом еще закомплексованная, зашторенная и табуированная. Если в вопросе общеполитических и гражданских свобод мы вперед продвинулись, то тема секса нас до сих пор пугает. Мы ее боимся и избегаем. У нас родители не говорили с детьми об этом. У нас нет сексуального образования в школах или вузах и детям ничего не объясняют. Несмотря на то, что секс – важная часть жизни, у нас все, что ее касается, обходят стороной.

Детей у нас до сих пор приносит и уносит аист, мы появляемся откуда-то из корнеплодов, обсуждать это, почему-то, стыдно. Хотя сексом занимаются все. Это такой же базовый инстинкт, как, например, есть. Мы не стесняемся обсуждать еду, пробовать новую кухню, экспериментировать с блюдами. А вот пробовать что-то новое в сексе нам как-то стеснительно.

Читайте также: "Может, этсамое?": 100 способов от ООН, как предложить секс партнеру

Почему к аксессуарам в комнатах вам пришлось вешать инструкции?

Потому что многие люди не знают, как ими пользоваться. Были смешные ситуации, когда нам звонили гости и говорили: "Секс-качели – это прекрасно, но как на это прицепиться?". Поскольку у нас администратор не имеет права заходить к гостям в комнату, решили распечатать инструкции с картинками, чтобы как-то помочь людям. Звонков стало меньше, теперь все изучают картинки.

Елена Соловьева/Фото 24 канал

Мастер-классы, которые вы организовываете в отеле, зачем они нужны? Кажется, что секс – это такая история, с которой знакомы все и все умеют им заниматься…

Опять проведу параллель с едой: готовить у нас тоже, так или иначе, могут все. Но профессиональными поварами являются единицы. Блюда авторской кухни могут создавать только избранные люди, которые прошли специальное обучение. Секса это все тоже касается.

Чему вы учите?

Наши мастер-классы делятся на две категории. Первая – психологические мастер-классы. Там работают психологи и сексологи. Они помогают раскрепоститься. Они рассказывают о снятии запретов, о табуировании, о безоценочности фантазий и об умении говорить, в первую очередь, с собой. Мы учим понимать и принимать свои фантазии, говорить о них с партнером и только потом – переходить от стадии мечтания в стадию реализации.

Мы учим не сублимировать скандалы. Потому что множество семейных скандалов – это сублимация. Многие пары, которые ругаются, просто занимаются бытовым БДСМ. Мы учим это не доводить до крайностей. Объясняем, как перестать кричать и начать стонать от удовольствия, как это все сделать правильно и достичь той сексуальной гармонии, которая позволяет паре жить не просто долго, но и счастливо, не теряя искру. Чтобы искра не гасла, надо очень круто работать над отношениями. Нас этому тоже никто не учил.

Важно: Эволюция секса: что такое секстинг и почему это не просто секс

Вторая категория – это?..

Вторая категория мастер-классов – практическая. Мы организовываем практические занятия, например, по той же порке, которая по-научному называется флагелляция. Тоже, казалось бы, что тут такого сложного: взять в руки гаджет и начать им размахивать. Но, на самом деле, пороть нужно уметь. Иначе все может закончиться очень печально, хорошо, если просто синяками, а не какими-то более трагичными раскладами. Нужно учиться, как правильно пороть, как делить эмпатию со своим партнером, как сделать так, чтобы это не было избиением, а приносило удовольствие. Ну, и техника безопасности – что делать, чего делать нельзя, как остановить процесс, если человек на адреналине не ощущает каких-то болевых моментов.

Мы учим, как играть с девайсами, как играть с плей-пирсингом, с тем же воском. Как использовать технику шибари.

Что это такое – шибари?

Шибари – это японское искусство связывания. Это очень красиво. Это очень эстетично. Смысл шибари – показать страстность женщины, которая, даже будучи зафиксированной в не всегда удобной позе, красива, готова и ждет своего господина. Это – очень чувственно. Но это нужно уметь правильно делать. На одном мастер-классе его освоить невозможно, это действительно искусство, которому учатся всю жизнь. Мы учим просто каким-то базовым узлам, которые могут помочь разнообразить сексуальную игру.

Кто в парах больше хочет осваивать что-то новое?

Больше хотят учиться женщины. Они хотят учить что-то и про себя, и про партнера, и про развитие отношений, и про использование каких-то внутренних ресурсов.

Секс – это же все то, что помогает развивать нам творчество, помогает нам креативить и дает нам свободу и крылья. Заметьте, все тоталитарные режимы, которые хотят сделать нас послушными и несвободными, в первую очередь запрещают сексуальность и ее проявления. Потому что раскрепощенный человек – свободен и управлять им очень тяжело.

Когда мы зажимаем в себе сексуальность, прячем свои желания и не реализовываем их, это заканчивается серьезными и нехорошими последствиями. Только у нас, к сожалению, этого не осознают.

Читайте также: 10 продуктов, которые быстро улучшают сексуальную жизнь

Политики к Вам приходят?

Понятия не имею. Мы не узнаем своих клиентов.

Елена Соловьева/Фото 24 канал

Какие клиенты больше всего удивили??

Удивили несколько персонажей, которые искренне удивили. Был один приехавший из Европы джентльмен, которому, судя по внешнему виду, было хорошо за 70. Мы тут держались за сердце всем отелем! Он приехал рано утром с барышней. Снял номер на 3 часа, отбыв которые – уехали. Через пару часов этот же дедушка вернулся с другой барышней. Они сняли номер на три часа, отбыв которые – уехали. Ее через пару часов дедушка вернулся к нам с молодыми людьми – парнем и девушкой. Мы начали опасаться, что при таком количестве принятой виагры дедушке может стать нехорошо и задались вопросом, а не сотрется ли он вообще к чертовой матери? Когда он в третий раз уехал – мы всем отелем выдохнули и решили, что, наконец, можно расслабиться, но ни тут-то было! Дедушка приехал на ночь! По-моему, с кордебалетом. Это было ярко, потому что другого человека, который снял бы номер четыре раза за сутки, у нас еще не было.

Еще очень радуют пары, которые потом рассказывают, как менялись их отношения. Были, пары, которые передумали разводиться. Пары, которые вновь сошлись, поймав вот эту вот искру, которая держит людей вместе.

Одна из ваших самых атмосферных комнат буквально вписана в Триптих Босха. Почему именно Босх?

Во-первых, это – моя любимая картина. Во-вторых, средневековый замок – это была одна из комнат, которую мне очень хотелось сделать. Чтобы она получилась вот такая инквизиторско-ведьмовская. Задались вопросом, как передать эту атмосферу средневекового замка? Крутили с дизайнером все возможные комбинации, и ничего у нас не получалось. В какой-то момент было озвучено что-то про триптих и "Сад земных наслаждений". Подумали, что может куда-то картину на стену повесить было бы неплохо… Дизайнер сказала: "А почему где-то как-то повесить? Давай мы внутри картины номер сделаем!" Вот так родилась идея. С реализацией очень помог музей Прадо.

Найти рендер Босха в нужном для такой идеи разрешении было невозможно – перерыли все. Я написала письмо в музей, объяснила концепт номера и, честно говоря, даже не думала, что кто-то ответит. Но спустя несколько дней ответ пришел. Из музея написали, что их поразила сама задумка, они три дня фотографировали нам этот триптих, все на облаке и можно качать. Это, конечно, было чертовски приятно. Вот так получилось воплотить эту комнату. Она действительно получилась атмосферная-атмосферная.

Вы часто повторяете, что мы живем в культуре БДСМ. Как от бытового БДСМ перейти в БДСМ, который приносит удовольствие?

В бытовой БДСМ лучше вообще не приходить, но мы в нем живем. Семейные скандалы – это очень часто от нехватки внимания, это крик "Обними меня!". Мы требуем от партнера уделить себе время. Но мы не понимаем и не умеем попросить о нежности, о ласке, о чем угодно. В нашей культуре стыдно обниматься тем, кто старше 5 лет. Любые тактильные проявления эмоций – это стыдно. Мы все – как ежики. Мы колем друг друга, вместо того, чтобы обняться.