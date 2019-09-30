Основная проблема – фактор Коломойского, – Фурса о сотрудничестве с МВФ
Экономист Сергей Фурса сказал, что Украина имеет несколько месяцев, чтобы убедить МВФ, что она не перейдет "красные линии".
Об этом он сказал в эфире 24 канала и отметил: "Основная проблема сейчас – это фактор Коломойского".
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"Вот почему мы не подписали так называемый staff level agreement? Миссия просто уехала, а она могла поехать не просто так, а сказав, вот вам программа, мы договорились и дальше правление примет решение. Они этого не сделали, потому что Коломойский", – пояснил Фурса.
По его словам, сейчас у Украины есть домашнее задание. Она должна за следующие несколько месяцев убедить МВФ, не перейдет две "красные линии":
- любой компромисс с Коломойским относительно "Приватбанка";
- независимость Национального банка как института. Они видят на него давление, в частности, из-за поджога дома Валерии Гонтаревой. Они видят в этом вообще давление на правление. И их это беспокоит.
Он убежден, что тогда программа МВФ будет, потому что никаких других проблем на самом деле нет. Бюджет устраивает миссию.
МВФ – это такой здравый смысл, который висит над нами, и все, что происходит, – проверяет,
– добавил эксперт.
Миссия МВФ в Украине: коротко о результатах работы
Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора.
По словам главы МВФ в Украине Рон ван Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности:
- судебной реформы;
- реформы для перехода на рыночную экономику;
- защита финансовой стабильности.
Зачем Украине транш МВФ и как это работает смотрите в видео: