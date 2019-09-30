Основная проблема – фактор Коломойского, – Фурса о сотрудничестве с МВФ

Экономист Сергей Фурса сказал, что Украина имеет несколько месяцев, чтобы убедить МВФ, что она не перейдет "красные линии".

Об этом он сказал в эфире 24 канала и отметил: "Основная проблема сейчас – это фактор Коломойского".

Следует знать: Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре

"Вот почему мы не подписали так называемый staff level agreement? Миссия просто уехала, а она могла поехать не просто так, а сказав, вот вам программа, мы договорились и дальше правление примет решение. Они этого не сделали, потому что Коломойский", – пояснил Фурса.

По его словам, сейчас у Украины есть домашнее задание. Она должна за следующие несколько месяцев убедить МВФ, не перейдет две "красные линии":

любой компромисс с Коломойским относительно "Приватбанка"; независимость Национального банка как института. Они видят на него давление, в частности, из-за поджога дома Валерии Гонтаревой. Они видят в этом вообще давление на правление. И их это беспокоит.

Он убежден, что тогда программа МВФ будет, потому что никаких других проблем на самом деле нет. Бюджет устраивает миссию.

МВФ – это такой здравый смысл, который висит над нами, и все, что происходит, – проверяет,

– добавил эксперт.

Миссия МВФ в Украине: коротко о результатах работы

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора.

По словам главы МВФ в Украине Рон ван Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности:

судебной реформы; реформы для перехода на рыночную экономику; защита финансовой стабильности.

Зачем Украине транш МВФ и как это работает смотрите в видео: