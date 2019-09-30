20:02
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Основная проблема – фактор Коломойского, – Фурса о сотрудничестве с МВФ

      64 Читати новину українською
      Основная проблема – фактор Коломойского, – Фурса о сотрудничестве с МВФ
      / 24 канал

      Экономист Сергей Фурса сказал, что Украина имеет несколько месяцев, чтобы убедить МВФ, что она не перейдет "красные линии".

      Об этом он сказал в эфире 24 канала и отметил: "Основная проблема сейчас – это фактор Коломойского".

      Следует знать: Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре

      "Вот почему мы не подписали так называемый staff level agreement? Миссия просто уехала, а она могла поехать не просто так, а сказав, вот вам программа, мы договорились и дальше правление примет решение. Они этого не сделали, потому что Коломойский", – пояснил Фурса.

      По его словам, сейчас у Украины есть домашнее задание. Она должна за следующие несколько месяцев убедить МВФ, не перейдет две "красные линии":

      1. любой компромисс с Коломойским относительно "Приватбанка";
      2. независимость Национального банка как института. Они видят на него давление, в частности, из-за поджога дома Валерии Гонтаревой. Они видят в этом вообще давление на правление. И их это беспокоит.

      Он убежден, что тогда программа МВФ будет, потому что никаких других проблем на самом деле нет. Бюджет устраивает миссию.

      МВФ – это такой здравый смысл, который висит над нами, и все, что происходит, – проверяет,
      – добавил эксперт.

      Миссия МВФ в Украине: коротко о результатах работы

      Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора.

      По словам главы МВФ в Украине Рон ван Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности:

      1. судебной реформы;
      2. реформы для перехода на рыночную экономику;
      3. защита финансовой стабильности.

      Зачем Украине транш МВФ и как это работает смотрите в видео:

       

      blog_ava
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      4417
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Деньги Финансы Транш МВФ МВФ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      сегодня , 20:01 Отставка Курта Волкера: причины и последствия для Украины
      Світлана Попова 2
      Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин
      сегодня , 19:02 Смена "руководства" ОРДЛО: какой сценарий готовит Путин
      Інна Жолобович 548
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      719
      Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре
      сегодня , 18:30 Новации в субсидиях и электронный документооборот: что изменится в октябре
      Яніна Ткачук 326
      Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
      сегодня , 17:30 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
      Юлія Гілей 70
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук