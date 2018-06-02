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Основные признаки дефицита и избытка витаминов в организме

207 Читати новину українською
Основные признаки недостатка витаминов
Основные признаки недостатка витаминов / poradnik.com.ua

Иногда организм сам подсказывает человеку о недостатке и избытке витамина. Именно поэтому необходимо внимательно наблюдать за изменениями.

Если у человека холодные руки, то это может свидетельствовать о дефиците магния, а также о снижении функции щитовидной железы и работоспособности сердца, пишет Ukrhealth.

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Недостаток витамина С проявляется в виде сухой чешуйчатой ​​кожей с красными кольцами вокруг волосяных луковиц. Избыток бета-каротина - желтый оттенок ладоней.

Если человек замечает высокое давление, нерегулярное сердцебиение, то это может быть признаком недостатка магния, кофермента Q₁₀.

Увеличение щитовидной железы может быть признаком снижения функции этого органа и недостатка йода.

Мягкие и хрупкие ногти свидетельствуют о недостатке магния и общем недостатке минералов, а вот белые пятна на ногтевых пластинах – дефицит цинка.

Недостаток витамина В2 проявляется в жирной и красной кожей на лице. Если у человека темные круги под глазами, то это может свидетельствовать об аллергии на определенный продукт.

Бледный и потрескавшийся язык является симптомом дефицита витамина В3, а вот чувство жжения и шелушения губ говорит о недостатке витамина В2.

К слову, некоторые люди могут испытывать тошноту после употребления витаминных комплексов. Это может произойти по разным причинам.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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