Основные признаки психических расстройств под видом привычек

Часто определить психические расстройства, которые могут маскироваться под плохие привычки, бывает трудно.

Все потому, что психическими расстройствами страдают люди с симптомами биполярного расстройства, пишет "Живи Активно".

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Понятие "биполярный" предусматривает наличие у человека состояний подъема и спада – мании и депрессии.

О психическом расстройстве может свидетельствовать приподнятое настроение. Гипомания характеризуется потерей контроля над реальностью в то время. Когда человек чувствует себя полным энергией.

Неспособность завершать дела – еще один признак психического расстройства. То есть у человека, который находится в продуктивном состоянии гипомании, во время работы исчезает интерес или оно переключается на другое.

Человек с биполярным расстройством страдает депрессией так же, как и лица с обычной депрессией. Однако прием антидепрессантов им не помогает.

О психических расстройствах может свидетельствовать раздражительность, которая возникает тогда, когда человек испытывает симптомы депрессии и мании одновременно.

У человека, страдающего психическими расстройствами, обычно ускоренная речь. В это время продолжается односторонний разговор – такие люди говорят быстро и никого не слушают.

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