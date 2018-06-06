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Основные симптомы мигрени, которые не стоит игнорировать

118 Читати новину українською
Симптомы мигрени
Симптомы мигрени / hellosehat.com

Мигрень является достаточно распространенным неврологическим заболеванием, которое выражается сильной головной болью. Таким недугом страдают десятки миллионов людей в мире.

Однако несмотря на распространенность мигрени, не все замечают другие болезни, пишет Страна Здоровья.

Симптомы мигрени:

– Пульсация и боль с одной стороны головы;

– бессонница и другие нарушения сна;

– головокружение

– болевые ощущения позади шеи, а затем – ближе к голове;

– слезоточивость и заложенность носа, которые являются предвестниками мигрени

– боль в глазах или в области за ними;

– нередко возникает рвота и тошнота

– похмельный синдром после мигрени – слабость, головокружение в голове, неспособность концентрировать внимание.

via GIPHY

К слову, головная боль сейчас беспокоит чуть ли не каждого – из-за изменений погоды, магнитных бурь, стрессов и многого другого. Но не стоит забывать, что среди причин могут быть перепады давления или, например, из-за гайморита.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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