Особенности "Бандерштата": что пропагандирует и чем развлекает фестиваль в Луцке

Без алкоголя, с хорошим настроением и патриотически. В Луцке проходит фестиваль "Бандерштат". Традиционно действуют несколько площадок с музыкой, мастер-классами и кинопоказами.

Каждого, кто пытается попасть на "Бандерштат", на входе тщательно проверяют. Особенно на наличие алкоголя, ведь фестиваль пропагандирует трезвый отдых.

Читайте также: "Зеленый" фестиваль: RespublicaFEST вернет стоимость билетов эко-френдли посетителям

Тем временем те, кто приехал с палаткой, в палаточном городке начали занимать места еще заранее. И уже успели завести новых друзей. Здесь очень круто, такая атмосфера – украинский дух. Друзей найти легко. Просто идешь: "О, привет! О, привет!" И познакомились. Особенно вечером, когда горит костер, – рассказали посетительницы фестиваля Олеся Ильюк и Екатерина Часная.

Палаточный городок

Перед стартом музыкальной программы – легкий перекус. Музыка же раздается сразу с трех сцен. Кто-то отдыхает под Виктора Павлика. А кто-то под "Ролликс".

Кроме музыкальных на фестивале также есть спортивные площадки, аттракционы, беседы с интересными людьми и ярмарка. Например, некоторые привезли на продажу сувениры из Авдеевки. Их продают, чтобы собрать деньги на беспилотник для фронта.

Сувениры из Авдеевки

"Это у нас такие военные сувениры: декорированные гильзы, простейшие. С них начиналась наша деятельность, еще не было благотворительного фонда", – прокомментировала свои сувениры руководитель благотворительного фонда Алина Косовская.

А уже ближе к вечеру все собираются возле главной сцены фестиваля. Кроме повстанческих песен Тарас Чубай привез на фестиваль еще и лемковские песни на слова Юрия Андруховича и Богдана-Игоря Антонича, ну и, конечно, легендарную песню "Вона". O. Torvald завершал выступления на главной сцене первого дня. Публика неистовствовала и просила еще.

Публика сходила с ума от вечернего концерта

Фестиваль продлится до воскресенья, 5 августа. Также ожидают "Тартак", Арсена Мирзояна, Кристину Соловей и "Другу рику".