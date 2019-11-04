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      24 Канал Блоги Михаил Дубинянский
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Михаил Дубинянский

      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский

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      Особенности национального единства
      Особенности национального единства / Фото из открытых источников

      4 ноября северный сосед отмечает День народного единства, отсылающий к историческим событиям 1612 года. Хотя по факту россиян объединяет не героика XVII столетия, а вполне современные войны. В том числе необъявленная и отрицаемая агрессия против Украины, ставшая мощным консолидирующим фактором.

      Кто к 2014 году представлял наибольшую угрозу для российских властей? Либеральная интеллигенция, без сопротивления пакуемая ОМОНом? Нет, настоящие воинственные пассионарии. Радикалы, антизападники, шовинисты, реваншисты, борцы за Святую Русь, обвинявшие Кремль в излишнем либерализме. Те, кто в девяностых штурмовал московскую мэрию и защищал непокорный Верховный Совет. Те, кто в нулевых дрался с правоохранителями на Манежной площади, вступал в ряды "приморских партизан" и участвовал в массовых беспорядках в Бирюлево. Те, кто, примкнув к антипутинской оппозиции, мог создать серьезные проблемы для Владимира Владимировича.

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      ВВП обезоружил российских радикалов, взяв на вооружение их же повестку. Направил потенциально опасную энергию в желаемое русло. Нейтрализовал агрессивную фронду, фактически возглавив ее.

      Гибридная война действительно консолидировала Россию. И не секрет, что в 2014-м многие из нас верили: та же война с тем же успехом сплотит Украину. При этом наше государство защищалось, а не нападало. Украинский радикализм выглядел справедливым и оправданным. И нам не приходилось прятаться за лицемерным "их там нет". Мы ожидали как минимум не меньшей, а то и большей консолидации, чем в РФ, – но упускали из вида одно принципиальное обстоятельство.

      Российский пассионарий был и остается прокаченной версией российского обывателя. Соседским мещанам близок и шовинизм, и реваншизм, и антизападничество. В отличие от инертных масс, коллективный Гиркин готов отстаивать те же самые ценности с гранатометом в руках – но этим разница исчерпывается. Соответственно, Кремль смог эксплуатировать повестку радикального меньшинства, совмещая ее с опорой на пассивное большинство.

      А в Украине антагонизм между пассионариями и обывателями наметился уже в первые годы гибридной войны. Во время президентской кампании 2019 о нем заговорили вслух. И теперь противопоставление украинского меньшинства украинскому большинству стало притчей во языцех.

      Кто-то видит причину в национальном менталитете. Кто-то говорит о пагубном влиянии нашего прошлого. Кто-то сетует на неэффективность отечественной пропаганды по сравнению с российской. Но, так или иначе, результат налицо.

      Подобно Путину, президент Порошенко пытался опереться на самых воинственных. И потерпел сокрушительное политическое поражение. Подобно Путину, президент Зеленский пытается опираться на обывательские массы. И сталкивается с бурной реакцией пассионариев – вплоть до угрозы нового Майдана. Совместить обе составляющие "народного единства" по соседскому рецепту не удалось предыдущему гаранту, не удается нынешнему и вряд ли удастся кому-то еще.

      А у нас есть два варианта. Либо терзаться из-за неспособности украинцев противопоставить Москве собственные стройные ряды. Либо же наоборот: радоваться тому, что, даже воюя, Украина осталась не Россией.

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      blog_ava
      4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма Владимир Путин Владимир Зеленский Петр Порошенко
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