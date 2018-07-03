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Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
Алексей Чибисов

Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців

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Російські військові
Російські військові / www.rbc.ua

У неділю увечері майже увесь центр окупованого міста було ледве не перекрито, а стрілянину чули у кількох місцях. Місцеві жителі бачили тіла вбитих людей, казали про напад на підприємця, але згодом виявилися цікаві деталі події.

Почалося все біля центрального універмагу, де постійно тусуються макіївські міняйли. За свою роботу вони, звісно постійно відстьогували міліції ще при Україні, однак із захопленням частини Донбасу росіянами на місце правоохоронців прийшли нові володарі життя – наркомани та зеки, яким видали зброю та погони бандформування "ДНР". З бариг збирали раз на тиждень чималу суму – 500 доларів. Про це, звісно, було відомо кожному "правоохоронцю", але рядовим недоїдків ніхто не залишає.

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Втім, так сталося що на неділю у одного з міняйл була запланована серйозна подія — обмін великої суми грошей. То ж коли два бравих "офіцери" – колишній та діючий під пивко терли за життя, план пограбування виплив сам собою. Колишнім виявився деякий чолов'яга на ім'я В'ячеслав — теж міняйло, що служив у міліції ще до війни, але зброю до рук не взяв, хоча й підтримував окупантів. Діючий — його товариш по службі, що залишився на службі, перебігши до нових хазяїв захопленого Донбасу. Провернути злочин заколотники вирішили дуже просто — по отмашці колеги постраждалого, "міліціянт" повинен був підійти та прикривати свого поплічника, який, загрожуючи пістолетом, мав відібрати гроші.

Макіївка
Макіївка

Однак, міняйло Олег виявився із досвідом. Розуміючи, що у нього хочуть віджати гроші "на лоха", та маючи впевненість у свойому прикритті з боку керівництва місцевих силовиків, він сказав, що зараз принесе гроші з автівки, дістав Калаш та вбив колегу. Тут вже діючий "поліцейський" зрозумів, що треба кликати на підмогу та почав бігти, але отримав кулю у ногу та руку.

Що було через кілька хвилин, здогадатися не важко. Знаючи, що його збиралися пограбувати причетні до окупантів люди, здаватися просто так міняйло не хотів, то ж він відстрілювався від численних терористів, які прибули до центру Макіївки та оточили кілька кварталів. Поїхати з місця події він не міг, оскільки одна з куль пробила його автівці колесо. То ж, він вирішив тікати навмання, але зіштовхнувся із бойовиками на перехресті вулиць 250-річчя Донбасу та Свердлова. Зав'язалася стрілянина, під час якої підприємець отримав поранення у руку, але ж зміг зміститися до ресторану "Рандеву". Там його оточили остаточно, то ж чоловік все ж таки погодився скласти зброю, але його просто розстріляли майже впритул.

Під час вбивства постраждав ще й клієнт розважального закладу, якому куля потрапила у руку.

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За "офіційними" даними, підприємець вбив одного з нападників, а потім поранив "поліцейського", що біжав йому на допомогу. Застрелили Олега, звісно, "у бою". Ні про яку участь бійця "ДНР" у пограбуванні, яке вийшло з-під контролю, у "республіці" не кажуть.

Втім, цей випадок дуже показовий, оскільки підприємці, які й без того підтримують "республіку", живуть в очікуванні спроб віджати в них бізнес з боку ватажків терористів, але при цьому володіють зброєю та мають більше прав, аніж взагалі звичайні мешканці окупованих міст.

При цьому ж рядові колаборанти та окупанти взагалі можуть робити будь-що, принаймні, із представниками малого бізнесу. Будь-який житель "ДНР" повинен відчувати себе у небезпеці у режимі 24/7, погано лише, що організм зазвичай притуплює це, щоб захистити від божевілля.

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Война на Донбассе Новости политики Публикации Украина – Россия Криминальные новости Новости Донецка Макеевка
Источник: 24 Канал
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