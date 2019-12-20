Особняки, машины, шикарную жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытые состояние

Каждый раз, когда мы выбираем власть, то надеемся, что люди, которые приходят выполнять государственные функции будут честными. Однако многие из них, оказывается, начинают заниматься коррупцией. К вашему вниманию самые громкие скандалы с состоянием политиков в 2019 году.

Первым участником нашего хит-парада будет депутат "Слуги народа", одно из самых известных лиц новой политсилы, Александр Дубинский.

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Мама любит скорость

Теперь действующий нардеп, будучи до этого журналистом-расследователем на канале "1+1" нередко делал сюжеты о доходах политиков, а в ноябре сам стал фигурантом журналистского расследования.

Bihus.info установили, что Александр Дубинский и его семья за несколько последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 машин, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов. При этом официальные доходы его семьи, по мнению авторов расследования, "не могли позволить покупку такого количества имущества".



Александр Дубинский / фото из открытых источников

Сам Александр Дубинский заверил, что все упомянутые квартиры и авто были приобретены законно, и все это будет отражено в его будущей декларации.

Он рассказал, что его мама-пенсионерка, на которую записаны несколько квартир и автомобилей (в том числе Maserati), "сейчас ничем не занимается, наслаждается жизнью".

"Мама любит скорость", – шутя объяснил Дубинский количество машин в своей семье.

К слову, журналист Дубинский неоднократно рассказывал о том, как политики записывают свое имущество на близких, чтобы избежать подозрений в незаконном обогащении.

Миллионеры-бомжи

120 нардепов нового созыва получили компенсации за жилье в столице, которое они вынуждены снимать из-за переезда. Среди тех, кто воспользовался льготой, есть настоящие миллионеры – в их декларациях куча наличности, дорогие часы и дорогие машины. Но от нескольких десятков тысяч государственных гривен они не отказались.

Следовательно, компенсацией за жилье воспользовался и заместитель председателя Верховной Рады, "слуга народа" Руслан Стефанчук. По данным СМИ, он арендует у собственной тещи квартиру в Киеве. В ней, судя по декларации, живет вся семья вице-спикера на площади в 101 кв. метр. В декларации Стефанчука указано, что депутат пользуется этим жильем бесплатно, однако журналистам он говорил, что его арендует. В качестве компенсации за жилье он получил 19,5 тыс. грн бюджетных средств.

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Кроме тещиной квартиры в Киеве, в декларации Стефанчука есть немалый земельный участок в поселке Белогородка под Киевом, купленный еще в 2016-м году. Но судя по изменениям, которые вице-спикер внес в декларацию в ноябре, он намерен обзавестись там собственным жильем: Стефанчук приобрел комплект строительных материалов для строительства каркаса жилого дома стоимостью свыше 1 млн грн.

Отметим, что Руслан Стефанчук является наиболее оплачиваемым народным депутатом. Его зарплата за октябрь составила почти 55 тыс. грн. За прошлый год заместитель председателя Верховной Рады задекларировал такие денежные активы: 22,7 тыс. евро. 64,2 тыс. долл США. 96 тыс. грн.

Стоит заметить, что после того, как скандал вокруг квартиры Стефанчука набрал обороты, он все таки сказал, что вернет деньги, которые взял у государства.

Скандальный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский также не стал отказываться от государственных денег на жилье. При этом его декларация свидетельствует о том, что он носит дорогие часы Bovet за 556 тыс. грн и ездит на Lexus LX470, который стоит на рынке подержанных автомобилей около 20 тыс. долларов США.

К тому же нардеп задекларировал, что имел возможность одолжить какому-то третьему лицу 350 тыс. долларов США, а его жена держит 301,7 тыс. американских долларов наличными. Но денег на аренду жилья в столице Бужанский не нашел и получил от государства 41 тыс. грн компенсации в октябре.



Вице-спикер Стефанчук и нардеп Бужанский получили компенсации / Инфографика 24 канала

Такую же сумму компенсации получил и бывший член "Партии регионов" Николай Скорик (фракция "Оппоплатформа – За жизнь"). При этом согласно декларации, нардеп имеет дом в 630 квадратов, коллекцию из пяти часов и десятки тысяч долларов.

Едва ли не единственным среди депутатов-бездомных задекларировал номер в том же Государственном отеле Киев, где имеют право проживать народные депутаты из регионов, настоящий старожил парламента – бывший спикер Андрей Парубий (сейчас фракция "ЕС"). При этом он также получил компенсацию за жилье – 21,5 тыс. грн. Кроме гостиничного номера, в своей декларации депутат указал 550 тыс. грн и 42,2 тыс. долларов США.



Парубий задекларировал номер в отеле и получил 21 тысячу гривен за жилье / Инфографика 24 канала

Богдан засветился в офшорах

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который причастен к оффшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет имение в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Отмечается, что в 2011 году Богдан стал владельцем имения более чем на 1,5 тыс. кв. м в Конча-Заспе. В 2013 году жена Богдана купила две квартиры в центре Киева на 300 кв.м. Потом Богдан оформил на себя ряд нежилых, вероятнее всего, офисных помещений на Днепровской набережной. Их он сдает в аренду.



Имение Богдана в Конче-Заспе / скрин Bihus.info

Сам Богдан объясняет свое состояние тем, что он много работал и занимался предпринимательской деятельностью, хотя с 2007 года работал в госслужбе.

Ротердам + Ахметов = 19 миллиардов

Именно такая сумма убытков, по версии САП и НАБУ, через так называемую схему Роттердам+, когда в расчет стоимости теплоэнергии ТЭС закладывали цену угля, как с биржи в Нидерландах, плюс его доставка из порта Роттердама.

Большая часть от этой суммы убытков – сверхприбыли частных компаний, которые продают тепловую энергию. В частности, компании Рината Ахметова – ДТЭК, по данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, которая добывает 85% украинского угля и владеет 80% украинских ТЭС. В соответствии ТЭС Ахметова подняли тариф на электроэнергию для промышленности. А промышленность – подняла цены на все товары для потребителей, то есть для украинцев.

Ахметов – единственный украинец в рейтинге 500 богатейших людей мира по версии агентства Блумберг. Его состояние оценивается в около 5,5 миллиардов долларов.

Донецкому олигарху хорошо живется при любой власти. В августе журналисты Bihus.info рассказали о том, что нашли под Киевом 12 тысяч квадратных метров, где Ахметову строят имение. А это общая площадь только одного из его владений под Киевом.



Имение Ахметова / Bihus.info

За забором 20 гектаров леса, на территории искусственные озера с мостиком, ландшафтный дизайн, гаражи, беседки, несколько домов. В августе строительство еще не было завершено. Официально, земля и недвижимость, на которой строится Ахметов – собственность его же компании "Мета-Капитал". По документам – это реабилитационно-оздоровительный комплекс.

Голый король Кернес

Другим расследованием Bihus.info раскрывается сущность городского головы Харькова. Геннадий Кернес в своих электронных декларациях с 2015 года вносит аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от компании ООО "КУА Финэкс-капитал". Вместе с тем за время своего мэрства он ни разу не задекларировал гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.

За последние годы Гайсинская владела автопарком автомобилей. Среди них: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Совокупная стоимость на время покупки около 700 тысяч долларов.

Также с 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов рядом с правительственным кварталом Киева, на улице Шелковичной. Рыночная стоимость – примерно 25 миллионов гривен.



Оксана Гайсинская и Геннадий Кернес / фото с Instagram

Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов – в Харькове. Рыночная стоимость – более 300 тысяч долларов.

Благодаря ее инстаграм странице, журналисты Bihus.Info определили точные места, где проходит отдых семьи харьковского городского головы. В 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах. Цена за неделю проживания составляет около полумиллиона гривен.

Также часть фотографий Гайсинской была сделана в Лондоне. Здесь, в элитной regent's Business School, учился ее сын Родион Гайсинский. Его обучение в целом стоило пятьдесят одну тысячу фунтов или миллион восемьсот тысяч гривен.

Благодаря фотографиям в инстаграм-странице Оксаны Гайсинской, журналисты нашли дом, в котором вероятнее всего жил Родион Гайсинский. Это Parkwiev Residence на известной улице Baker Street.

На Оксану Гайсинскою зарегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, занимающиеся недвижимостью.

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