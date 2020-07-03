В Берлине проходит встреча советников "нормандской четверки". На нем Россия требует от Украины к 6 июля презентовать в рамках трехсторонней контактной группы проект изменений в Конституцию относительно Донбасса.

Кремль настаивает на закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Что известно о требованиях России в отношении Украины

В Берлине 3 – 4 июля состоится встреча советников нормандского формата; российский представитель Дмитрий Козак прибыл в немецкую столицу. В распоряжении немецких журналистов оказался неофициальный рабочий документ российской делегации.

Россия настаивает на немедленной юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это должно закрепить особый статус этих районов в государственном устройстве Украины.

В то же время Москва требует, чтобы Киев активизировал усилия по реализации так называемой формулы Штайнмайера относительно предоставления особого статуса сразу после того, как ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе свободными и справедливыми.

Также РФ хочет, чтобы Украина до 6 июля представила список людей, которых хочет получить в рамках очередного обмена пленными.

Возможны ли выборы на Донбассе уже в этом году

В октябре 2020 в Украине запланированы местные выборы. В ОРДЛО они также могут произойти, но для этого оттуда уже в августе должны вывести войска и провести разоружение.

В целом выборы на Донбассе могут состояться только по украинскому законодательству и в условиях соблюдения требований безопасности. Об этом в очередной раз подчеркнул вицепремьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Получив этот сигнал, ОБСЕ в Украину должно было бы отправить миссию Бюро демократических институтов по правам человека (БДИПЧ), которое имеет мандат на мониторинг выборов.

Сначала говорится об оценочной миссии, а затем – о мониторинговой, если представители оценочной миссии сделают вывод, что присылать наблюдателей безопасно.

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Обратите внимание! Украина во время переговоров ТКГ категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Что нужно знать о формуле Штайнмайера?

Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

Что она предполагает

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

• По словам Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.



Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно оккупированные Россией / Инфографика 24 канала