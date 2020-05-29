Остаются ли гражданами Украины те, кто получил паспорт на Донбассе: объяснение Мережко
На оккупированных территориях продолжается массовая паспортизация украинцев, которые получают российские документы. Однако согласно Конституции, они продолжают оставаться гражданами Украины.
Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью LB пояснил, что Конституция запрещает лишать украинского гражданства.
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Ранее представители ОРДЛО демонстрировали российские паспорта на переговорах в Минске. Мережко прокомментировал, что "это очень сложный вопрос".
Мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию,
– пояснил он.
Выборы и российские паспорта
Александр Мережко не считает целесообразным менять Конституцию относительно запрета жителям аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса участвовать в выборах и влиять на внешнеполитический курс страны.
Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством,
– сказал нардеп.
Он отметил, что с точки зрения права отказываться от этих людей не правильно.
Российские паспорта на оккупированных территориях: коротко
- В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
- Уже в мае 2019 года Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
- Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов.
- СНБО владеет списками всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.
- В феврале таких было 156 тысяч.
- Позже в Украине начнутся местные выборы, вопрос оккупированных территорий пока открыт. Однако в любом случае жители с российскими паспортами баллотироваться не смогут.