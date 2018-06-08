Осталось биться до конца: как сильного политика изобразили в "Тайном дневнике Симона Петлюры"

Легендарная фигура главы Украинской Народной Республики Симона Петлюры нашла отражение в новой киноленте. Авторы показали не только его жизнь в Украине, но и во Франции.

Украинское кино стремительно развивается, удивляя зрителей невероятной игрой актеров и жизненными историями. События прошлого часто становятся темой для новой киноленты, а разнообразие сильных фигур – вдохновением для режиссеров. Так, в новом фильме воссоздали непростую историю Симона Петлюры.

Читайте также: В Киеве презентовали трейлер украинского блокбастера "Король Данило"

Видео первого официального трейлера появилось на YouTube-канале кинокомпании B&H Film Distribution Company. Согласно описанию, "Тайный дневник Симона Петлюры" – это историческая драма о жизни председателя Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры. Сценарий создавали на протяжении 6 лет, заимствуя факты из украинских и иностранных архивов.

1917 – 1921 годы. Продолжается отчаянная борьба за независимость Украинской Народной Республики. Лидер УНР Симон Петлюра пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, Петлюра вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за действий агентов Москвы его жизнь постоянно под угрозой,

– говорится в описании к трейлеру.

Известно, что съемки проходили во Львове, Киевской области и на территории киностудии. Чтобы подробно описать все события и создать колорит, актеры фильма также провели съемки во Франции. Результат кропотливой работы украинцы смогут увидеть 6 сентября 2018 года.

Смотрите трейлер к фильму "Тайный дневник Симона Петлюры" (видео):