Остался разве что мусор: в сети показали последствия визита Путина в Крым

После незаконного визита главы Кремля в оккупированный Россией Крым местным жителям остались не слишком приятные последствия – горы мусора.

Все приготовления для встречи российского президента сразу после его отъезда убрали, а вот мусорные завалы – нет. Их фото появились на твиттер-странице RoksolanaToday&Крым.

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Владимир Путин без согласования с украинской властью посетил аннексированный Крым еще 10 августа. Именно в рамках этого визита от посетил спектакль "Грифон" на сцене античного города Херсонес.

После того, как в шалаше а ля гавань провели фестиваль "Грифон", который посетил Путин и был в восторге, шалаши убрали. А осталось то, что на фото,

– пишут в подписи к фото.



Так было до приезда Путина / Источник: твиттер-страница KrimRt



Так после / Источник: твиттер-страница​ KrimRt

Это не все проблемы в Херсонесе. Историки бьют тревогу из-за того, что на территории античного города оккупанты устанавливали сцену и ограждение. Такие действия они называют "издевательством".