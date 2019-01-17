Останавливаться только на Украине Кремль не планирует: какую угрозу для мира представляет Москва

Президент Украины Перо Порошенко утверждает, что Россия сегодня в Украине испытывает новые методы гибридной войны, однако уже завтра может ударить по совсем другой стране. К примеру, Кремль может "перезапустить" заготовленные ранее, или же создать новые конфликты по периметру ЕС.

Соответствующее заявление украинский гарант сделал во время встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, передает его пресс-служба.

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Как подчеркнул украинский президент, сегодня Украине выпало быть на острие столкновения цивилизаций , на передовой защиты общих ценностей, борьбы добра и зла.

Своим самопожертвованием украинцы защищают мир в Европе. Однако останавливаться только на Украине в Кремле не планируют. Уже сегодня в Украине Россия испытывает свои новейшие технологии гибридной войны. И только вопрос времени, где Кремль их применит завтра. В Москве хорошо понимают стратегическую ценность Украины с точки зрения реализации своих империалистических фантазий. Расчет – простой: что Украина упадет, что Украина не удержится. Если же не удержится Украины, то это лишь подстегнет российские аппетиты в других уголках Европы и мира,

– отметил он.

По словам политика, методы российской агрессии меняются, правда Кремль, по-прежнему не стремится к миру . В качестве примера , президент привел тот факт, что Москва в очередной раз отказывается выполнять взятые на себя обязательства по минскими договоренностями.

2019 будет судьбоносным не только для Украины. К сожалению, количество "горячих точек" на планете продолжает расти. Не случайно, что значительное их количество располагается в пределах или по соседству с Европой. Трудно не заметить в череде событий, с помощью которых в последнее время предпринимаются попытки расшатать единство Европейского Союза, руку одного автора. Вполне очевидны попытки этого автора "перезапустить" заготовленные ранее, или же создать новые конфликты по периметру ЕС – начиная от Украины и Молдовы, Кавказа, Западных Балкан, Ближнего Востока и Африки, и заканчивая непосредственно некоторыми странами ЕС. Как очевидно и то, что этот режиссер сидит в Кремле,

– подчеркнул Порошенко.

В связи с вышеизложенным украинский лидер призвал мир не только осознать, но и перестать рассматривать вызовы, которые стоят перед ним, в отрыве друг от друга.

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"Мир и его безопасность сегодня являются взаимосвязанными между собой как никогда раньше. Поэтому то, что происходит сегодня в Украине, прямо касается стран, которые располагаются за тысячи километров от нее. И наоборот. Поэтому помогая Украине выстоять, вы, наши партнеры, инвестируете в собственную будущую безопасность, в собственно мирное будущее", – подытожил Порошенко.