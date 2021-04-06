Корупційні схеми Ігоря Коломойського пов'язані з нелегальним продажом газу, електроенергії та вугілля. На останній великій схемі він привласнив собі майже 400 мільйонів гривень. У цьому йому допомогли давні друзі.

Проти олігарха Ігоря Коломойського уряд США ввів персональні санкції, він втратив вплив на президента. Його оточенню оголосили підозри, а Олександра Дубінського навіть виключили зі "Слуг народу".

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Коломойський контролював "Центренерго"

Олігарха посунули від схем на державній компанії "Центренерго". Влітку 2019 року Коломойський урочисто повернувся в Україну і взявся завойовувати звання "олігарха №1".

Коломойський взяв під контроль державне підприємство "Центренерго" – потужний державний виробник електрики. Туди призначили лояльний до олігарха менеджмент. Це підприємство хоч і державне, але має багатомільярдний бюджет.

Як працювала корупційна схема

Понад півтора року олігарх заробляв одразу на кількох напрямках. Він дешево купував у "Центренерго" електрику і перепродавав дорожче. Натомість на саме підприємство дорого продавав російське вугілля. Також він з націнкою перепродавав газ з напівдержавної Укрнафти.

Майже все, що купувало чи продавало "Центренерго", йшло через фірми, пов'язані з олігархом: електрика, вугілля, газ та навіть охорона. Державне підприємство стало настільки цінним для Коломойського, що його офіс сховали в ліс під Києвом, оточили колючим дротом, протитанковими "їжаками" і охороною.

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Українська влада нарешті повністю змінила лояльне до олігарха керівництво "Центренерго". Однак там встигли впровадити останню велику схему. Цей дембельський акорд може принести олігарху 370 мільйонів. Загалом на "Центренерго" Коломойському вдалось незаконно отримати понад 3 мільярди гривень.

Остання схема діяла за старим планом. Вона пов'язана не з російським, а українським вугілля, яке видобувають наші держшахти. "Центренерго" почало купувати його не напряму у державних шахт, а через недержавну фірму-посередника.

Підставна компанія-посередник

На місці юридичної реєстрації фірми розташована перукарня. Це вказує на те, що вугільний посередник зареєстрований у салоні краси. Формальна власниця компанії мешкає у Черкасах, яка не просто стала постачальником вугілля на "Центренерго", а й зуміла перевести на себе поставки з державних шахт.



Будівля в Києві, де зареєстрована номінальна компанія / Фото Bihus.Info

Жодний офіційним бізнесом, тим паче таким спеціалізованим, як торгівля вугіллям, дівчина раніше не займалася. Її звати Анастасія Єрмолович, їй 27 років. У фейсбуці вона продає картини, які малює.

Що пов'язує Єрмолович і Коломойського

Однак контракти з держшахтами – реальні. Фірма тільки з'явилась і одразу отримала сотні мільйонів гривень від "Центренерго". Очевидно, що Єрмолович і її "компанією" просто хтось прикрився. Її батьки давно працюють в бізнесах партнерів Ігоря Коломойського.



Сторінка Анастасії Єрмолович у фейсбуці / Скриншот з відео

Наприклад, матір Єрмолович керує фірмою, серед власників якої непублічні партнери Коломойського: Геннадій Боголюбов, Ігор Палиця та Михайло Кіперман. Партнери вони у нафтопереробному та "збройному" активах.



Як матір Єрмолович причетна до Коломойського / Схема Bihus.Info

Водночас її батько раніше теж працював на фірмі партнерів Коломойського, а тепер очолює іншу компанію із пула Кіперманів. Батьки дівчини – менеджери оточення Ігоря Коломойського.



Як батько Єрмолович причетний до Коломойського / Схема Bihus.Info

Скільки Коломойському вдалось вкрасти

Схема стартувала з початку 2021 року й проіснувала 2 місяці. За цей час фірма поставила "Центренерго" 400 тисяч тонн вугілля і отримала від держкомпанії 650 мільйонів гривень. В середньому її компанія купувала вугілля в шахт по 1 200 гривень за тонну, а продавала по 1 640 гривень.

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Компанія на 400 тисяч тонн могла заробити приблизно 120 мільйонів всього за 2 місяці 2021 року, а це – 2 мільйони гривень, 50 доларів за хвилину. Цей прибуток буде 120 мільйонів гривень, якщо заплатити держшахтам хоча б ці 1 200 за тонну. Якщо у "Центренерго" гроші брати, а шахтам їх не віддавати, то прибутки суттєво зростають.

Борги Коломойського

В Міністерстві енергетики та у "Центренерго" повідомляють, що фірма Євромолович не розрахувалась з держшахтами. Борг становить приблизно 250 мільйонів гривень.

• Електрика

Це не вперше, коли фірми оточення Коломойського перекладали у свої кишені гроші державного підприємства. За ті понад півтора року, доки "Центренерго" було під контролем Коломойського, електрика діставалася трейдеру олігарха за заниженими цінами.

Він заробив на цьому десь півтора мільярда гривень заробітку. Трейдер олігарха досі не повністю заплатив "Центренерго" за електрику. Борг оцінюють у 725 мільйонів.

• Газ

Також приватний трейдер Коломойського дешево купував газ напівдержавної Укрнафти і перепродавав його з націнкою у 30 – 60% "Центренерго". Так йому вдалось приватизувати ще мінімум пів мільярда гривень.

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• Вугілля

Компанії олігарха також перепродавали російське вугілля. На цьому Коломойський заробив приблизно 500 мільйонів, а тепер ще й 120 мільйонів заробітку фірми Єрмолович й 250 мільйонів боргу на перепродажі вугілля держшахт. Загалом це понад 3,5 мільярда гривень.

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