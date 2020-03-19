Остановить коронавирус можно только дисциплиной: по Черновцам ездит авто с громкоговорителем
По улицам Черновцов – города, где зафиксировали первый в Украине случай коронавируса, ездит авто с громкоговорителем. Жителям рассказывают о карантине и способах предотвращения заражения.
О системе оповещения населения о коронавирусе и карантине в Черновцах сообщает АСС.
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Специальный автомобиль с громкоговорителем объезжает микрорайоны города. Жителям рассказывают, как соблюдать правила карантина.
Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью,
– говорится в сообщении.
Такое оповещение в Черновцах будут осуществлять ежедневно.
О чем говорят жителям Черновцов:
- общественный транспорт в Черновцах не будет работать до улучшения эпидемической ситуации. Это – вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов;
- в зоне повышенной опасности – люди в возрасте от 60 лет;
- людей просят позаботиться, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым.
Жителей Черновцов информируют о коронавирусе и карантине в связи с ним: видео
Коронавирус в Черновцах: основное
- 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса. По состоянию на 19 марта из 16 клинически подтвержденных случаев коронавируса в Украине 10 – на Буковине.
- После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок - "Калиновский".
- 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.
- Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.
- С 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.
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