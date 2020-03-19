13:06
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Остановить коронавирус можно только дисциплиной: по Черновцам ездит авто с громкоговорителем

      - Читати новину українською

      По улицам Черновцов – города, где зафиксировали первый в Украине случай коронавируса, ездит авто с громкоговорителем. Жителям рассказывают о карантине и способах предотвращения заражения.

      О системе оповещения населения о коронавирусе и карантине в Черновцах сообщает АСС.

      Читайте также На Буковине впервые наказали бизнесмена за нарушение карантина: что ему грозит

      Специальный автомобиль с громкоговорителем объезжает микрорайоны города. Жителям рассказывают, как соблюдать правила карантина.

      Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью,
      – говорится в сообщении.

      Такое оповещение в Черновцах будут осуществлять ежедневно.

      О чем говорят жителям Черновцов:

      • общественный транспорт в Черновцах не будет работать до улучшения эпидемической ситуации. Это – вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов;
      • в зоне повышенной опасности – люди в возрасте от 60 лет;
      • людей просят позаботиться, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым.

      Жителей Черновцов информируют о коронавирусе и карантине в связи с ним: видео

      Коронавирус в Черновцах: основное

      • 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса. По состоянию на 19 марта из 16 клинически подтвержденных случаев коронавируса в Украине 10 – на Буковине.
      • После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок - "Калиновский".
      • 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.
      • Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.
      • С 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.

      Симптоми коронавіру
      Какие симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      В России от коронавируса умерла женщина
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Черновцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Власть так и не поняла основной ошибки. Выводы после первого дня карантина
      Юрій Бутусов
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук