Остановить коронавирус можно только дисциплиной: по Черновцам ездит авто с громкоговорителем

По улицам Черновцов – города, где зафиксировали первый в Украине случай коронавируса, ездит авто с громкоговорителем. Жителям рассказывают о карантине и способах предотвращения заражения.

О системе оповещения населения о коронавирусе и карантине в Черновцах сообщает АСС.

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Специальный автомобиль с громкоговорителем объезжает микрорайоны города. Жителям рассказывают, как соблюдать правила карантина.

Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью,

– говорится в сообщении.

Такое оповещение в Черновцах будут осуществлять ежедневно.

О чем говорят жителям Черновцов:

общественный транспорт в Черновцах не будет работать до улучшения эпидемической ситуации. Это – вынужденная мера, чтобы уберечь здоровье и жизнь Черновцов;

в зоне повышенной опасности – люди в возрасте от 60 лет;

людей просят позаботиться, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым.

Жителей Черновцов информируют о коронавирусе и карантине в связи с ним: видео

Коронавирус в Черновцах: основное

3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса . По состоянию на 19 марта из 16 клинически подтвержденных случаев коронавируса в Украине 10 – на Буковине.

. По состоянию на 19 марта из 16 клинически подтвержденных случаев коронавируса в Украине 10 – на Буковине. После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок - "Калиновский".

Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок - "Калиновский". 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.

Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.

С 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.