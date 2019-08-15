Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...

Директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав о миграции украинцев, мировой борьбе за таланты и социальных лифтах для граждан Украины.

Мария, объясните, пожалуйста, почему Вы считаете вопрос миграции украинцев в другие страны основным вызовом для Украины, ведь есть много острых проблем: война, экономическая ситуация, экология и т.д.?

Сейчас в мире идет активная борьба за людей и этот процесс перерос в настоящую глобальную войну между странами за таланты. Именно человеческий капитал с каждым годом становится все более определяющим фактором успешности любой страны.

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Мир быстро меняется и такие материальные ресурсы как золото, нефть и оружие уступают приоритетом в стратегическом развитии мощных стран мира нематериальным ресурсам – информации и людям. Недаром говорят: кто владеет информацией – тот владеет миром. А информацию создают люди.

Мы все прекрасно знаем, что уже много лет такие страны, как США, Израиль, Китай и страны ЕС имеют государственные грантовые программы для приглашения граждан других стран к себе на работу или учебу. Они предоставляют деньги, решают бытовые вопросы, иногда даже перевозят к себе целыми семьями, лишь бы человек работал на эту страну.

К сожалению, Украина пока полностью проигрывает эту войну.

По прогнозам ООН до 2050 года в Украине будут жить всего 36 млн человек, а к 2100 году эта цифра еще уменьшится до 25 млн, если не принять срочных действий.

Примерно 8 млн украинцев, а это более 25% экономически активного населения страны (то есть каждый четвертый) уже работают за рубежом. Это привело к тому, что 10 занятых украинцев обеспечивают 12 пенсионеров и этот показатель уже является критическим. Снижение количества налогоплательщиков в связи с сокращением численности трудоспособного населения приведет к коллапсу пенсионной системы.

В то же время статистическая служба Европейского Союза "Евростат" обнародовала статистику, согласно которой в прошлом году украинцы получили больше всех видов на жительство на территории стран ЕС (более 660 тыс.) и почти 90% из них – с целью трудоустройства. По результатам исследования Национальной академии наук Украины в 2016 году, 42,2% молодых ученых заявили о миграционных намерениях. В 2017 году, таких уже стало 51,2%.

Только по официальным данным Министерства иностранных дел Украины в течение 2017 года больше 1 млн украинских граждан покинули страну, а это примерно 100 тыс. человек ежемесячно. То есть, каждую минуту Украину навсегда покидают 2 украинца!

А с начала 2019 года Германия открыла свой рынок труда для лиц из стран, которые не являются членами ЕС, и, прежде всего, это коснется наших граждан. Украина стремительно теряет самое ценное – собственный человеческий капитал.

Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки остановить массовый отъезд украинцев за границу в поисках лучшей жизни и вернуть тех украинцев, кто уже покинул нашу страну, создав достойные условия для реализации украинцев в Украине. Эта проблема, без преувеличения, является вопросом национальной безопасности нашего государства.

Действительно, ситуация выглядит, мягко говоря, не очень привлекательно, но что делать в такой ситуации?

Прежде всего, надо создать условия, при которых украинцы смогут реализовывать себя в Украине, без кумовства и взяток, исключительно благодаря своим способностям, знаниям и навыкам, то есть запустить эффективный социальный лифт. Параллельно необходимо предоставить украинцам возможность приобретать те знания и навыки, которые необходимы каждому человеку в современном мире, ведь не секрет, что качество образования в Украине не является образцом, а более 50% украинцев, которые работают не по специальности, яркое тому подтверждение. Сейчас украинцы на последних выборах отдали свой голос за изменение этой ситуации и все надеются, что это удастся сделать как можно быстрее.

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Это, конечно, хорошо звучит: создать условия, запустить социальный лифт, улучшить систему образования – сейчас почти все политики говорят об этом на разных политических ток-шоу, но воз, как говорится, и ныне там...

Несмотря ни на что, лично я смотрю на ситуацию сегодняшнего дня оптимистично. Еще несколько лет назад, когда я с командой единомышленников говорили о таких вещах, большинство политиков и не только просто не понимали о чем речь: такие понятия, как социальный лифт, вообще вызвали удивление и раздражение в "государственных мужей". Нам прямо в глаза говорили: не рассказывайте глупостей и не мешайте нам работать!

А сейчас, как вы правильно сказали, только ленивый не говорит о проблеме массового оттока украинцев за границу, о необходимости создания социального лифта в Украине и трансформации отечественной системы образования.

Но сказать – это одно, а реализовать – совсем другое. Даже при желании и ресурсах для этого.

И какой Ваш практический рецепт решения этой проблемы?

Сейчас мы запустили социальный проект, который называется "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого", миссия которого реализовать концепцию обучения в течение жизни (Life Long Learning) на уровне целого города, для возможности украинцам получить работу своей мечты, открыть собственный бизнес, саморазвиваться и реализовать себя в своей стране.

Люди сначала учатся на портале eduhub.in.ua мягким навыкам (soft skills), которые эксперты Международного экономического форума в Давосе признали самыми востребованными навыками в 2020 году: положительные коммуникации, эмоциональный интеллект, личная эффективность, умение управлять людьми и проектами. После этого пользователи приглашаются на тренинг для отработки навыков на практике. Это – инновационный метод смешанного обучения (blended learning), который сейчас широко применяется в ведущих университетах мира и международных корпорациях, где удачно сочетается обучение онлайн и практика. И все это в нашем проекте – бесплатно.

А с другой стороны, в данный проект вовлечены руководители и HR ведущих украинских предприятий-работодателей, которые могут по определенным навыкам выбирать себе сотрудников благодаря интерактивному резюме, которое формирует пользователь, проходя обучение в Образовательном Хабе города Киева. По сути, каждый украинец теперь имеет возможность сформировать свой личный "биометрический паспорт навыков".

Вот такой механизм и является, собственно, реальным социальным лифтом, который уже заработал в Украине.

Правильно ли я понимаю, что Образовательный Хаб города Киева – исключительно для киевлян?

Нет, обучение онлайн уже доступно для всех граждан Украины. А вот отработки навыков с тренером – это пока возможность для киевлян. Но я думаю, что вскоре такие Хабы появятся и в других регионах страны. Некоторые руководители других городов уже внимательно следят за результатами нашего проекта и готовы открывать такие Хабы и в своих городах.

Мы убеждены, что этот проект станет массовым движением, в которое входят обычные украинцы, а в течение обучения становятся настоящими "универсальными солдатами", получая безграничные возможности для себя.

Только за первую неделю на портале образовательного Хаба города Киева уже зарегистрировалось более 10 тысяч человек, к концу года мы ожидаем, что нашим ресурсом воспользуются не менее 100 тысяч человек.

Мы верим в то, что вся Украина скоро станет территорией новых возможностей для каждого украинца.

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