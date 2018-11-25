Остановить поведение агрессора: Украина из-за действий России в Азове готовит демарш ООН
Из-за критической ситуации в Азовском море, которая сложилась в результате обстрела Россией украинских военных судов, Украина немедленно обращается к Совету Безопасности ООН.
Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в своем Twitter.
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"По поручению президента Петра Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!", – подчеркнул дипломат.
В то же время спикер Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко добавил, что украинская сторона готовит ряд дипломатических шагов на уровне генерального секретаря ООН, а также в Совбезе ООН в ответ на действия России, среди них – дипломатический демарш, пишет Укринформ.
Провокации РФ достигли критического предела. Россия систематически препятствует навигации в Черном и Азовском морях в нарушение норм международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому, по поручению Президента Порошенко Украина инициирует ряд шагов в Организации Объединенных Наций, в частности дипломатический демарш на уровне генерального секретаря и Совета Безопасности Организации,
– заявил он.
Николенко также убеждает, что провокации РФ в Черном и Азовском морях будут отражены в новой резолюции, которую готовит украинская сторона.
"Этот инцидент лишь подтверждает важность подготовленного Украиной в ГА ООН проекта резолюции по милитаризации Крыма, рассмотрение которой состоится в следующем месяце", – констатировал представитель Миссии Украины в ООН.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.