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      Остановить Трампа: Миллиардер Блумберг выдвинет свою кандидатуру на выборы президента США, – СМИ

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      Майкл Блумберг
      Майкл Блумберг / bloomberg.com/europe

      Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг может вступить в предвыборную кампанию в США, как претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии.

      По информации The New York Times, Блумберг готовится подать документы на участие в праймериз демократов в штате Алабама, где на этой неделе истекает срок регистрации кандидатов.

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      Кроме того, по данным журналистов, накануне Блумберг позвонил ряду демократов, с которыми обсудил свое возможное участие в кампании.

      Почему Блумберг решил идти в президенты США?

      Представитель Блумберга Говард Волфсон заявил, что у миллиардера есть большие сомнения в способности нынешних претендентов на выдвижение от демократов победить Дональда Трампа на выборах следующего года. При этом, советники Блумберга подчеркивают, что окончательного решения он пока не принял.

      Отметим, что в 2016 году СМИ также сообщали о том, что Блумберг обдумывает возможность вступления в предвыборную кампанию как кандидат от "третьей партии", который мог бы предложить альтернативу Дональду Трампу и Клинтон. В конце концов, Блумберг сообщил, что не будет баллотироваться, потому что, по его мнению, его участие в гонке только увеличила бы шансы Трампа одержать победу в коллегии выборщиков.

      На выдвижение в президенты от демократов сейчас претендует рекордное количество кандидатов – в опросах фигурируют имена 17 человек. Лидирует бывший вице-президент Джо Байден, от него незначительно отстают сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

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      Что известно о Майкле Блумберге?
      Миллиардеру Блумбергу сейчас 77 лет. Он трижды переизбирался мэром Нью-Йорка, причем дважды как кандидат от республиканцев, а потом как независимый.

      Состояние бизнесмена оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Он есть в списках богатейших людей мира, который составляет Forbes. Он также является генеральным директором медиаконцерна Bloomberg.

      Майкл Блумберг неоднократно выступал с критикой президента США Дональда Трампа.

      Президентские выборы в США в 2020 году состоятся во вторник 3 ноября, и станут 59-ми выборами президента Соединенных Штатов.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости США Импичмент Трампа Дональд Трамп Выборы в США
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