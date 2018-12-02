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      "Остановите агрессию России": появились фото протестов в Польше из-за действий Кремля на Азове

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      В Польше протестовали против агрессии России на Азове
      В Польше протестовали против агрессии России на Азове / Radio Wrocław

      В воскресенье, 2 декабря, около сотни людей собрались возле Городского совета Вроцлава, чтобы осудить агрессию Кремля в Азовском море. Они призвали международное сообщество отреагировать на захват Россией украинских моряков.

      Об этом сообщает Radio Wrocław.

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      Протестующие держали плакаты с именами всех пленных, а также с надписями "Свободу украинским морякам" и "Стоп российской агрессии" на разных языках.

      Польща протести Азовське море
      Во Вроцлаве протестуют против агрессии России/ Источник: radiowroclaw.pl

      Польща Протести Азовське море
      Участники акции призывают отреагировать на события в Азове/ Источник: radiowroclaw.pl

      Польща Протести Азовське море
      Активисты требуют освобождения украинских моряков/ Источник: radiowroclaw.pl

      Польща протести Азовське море
      В акции приняли участие около 100 человек/ Источник: radiowroclaw.pl

      Участники акции призвали Польшу и международное сообщество отреагировать на очередной акт российской агрессии против Украины и подчеркнуть необходимость немедленно освободить задержанных моряков.

      К слову, ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пробуют попасть к морякам, но ближайшая встреча может состояться не ранее понедельника, 3 декабря.

      Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и её последствия?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      КАК МИР РЕАГИРУЕТ НА ЗАХВАТ РОССИЕЙ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ?​
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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