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Остановите это телевизионное киллерство, – телеведущая Снежана Егорова обратилась к Порошенко

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Снежана Егорова обратилась к Порошенко
Снежана Егорова обратилась к Порошенко / Instagram

Украинская телеведущая Снежана Егорова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с открытым письмом. В нем женщина попросила защитить себя от "телевизионного киллерства", под которое попала телеведущая.

Об этом Егорова написала на своей странице в Facebook.

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Как ранее сообщалось, Егорова решила уволиться с телеканала "Прямой" после курьезного опроса для зрителей в эфире с ее экс-супругом Антином Мухарским. Тогда в эфире передачи "Поярковnews" 1 июня с участием ее бывшего мужа Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, "кого спасти" и "не дать убить врагу": Антина Мухарского или Снежану Егорову.

Прошу отметить, что мы являемся родителями трех малолетних детей, которые посещают школы, детские заведения, где имеют друзей, у которых так же есть родители. И взрослые люди возмущені таким диким опросом, ведь моим детям стало известно, что в эфире общенационального канала решался вопрос угрозы лишения жизни одного из их родителей, выбирая между папой и мамой,
– заявила Егорова в письме.

Кроме того, телеведущая добавила, что обратилась за разъяснениями к руководству канала. Однако представители "Прямого" не дали ни одного содержательного ответа и заявили, что не несут ответственности за содержание того, что происходит в прямом эфире.

Поэтому Егорова обратилась к Петру Порошенко с просьбой "защитить мою жизнь и моих детей".

"...Стать на защиту моральных ценностей и поддерживать цивилизованные пути решения спорных вопросов, ведь самое главное для дальнейшего развития нашего общества – верховенство права и закон", – отметила она.

Напомним, Снежана Егорова официально развелась с Антином Мухарским. У пары было 5 детей, которые остались с телеведущей. Недавно Антин Мухарский покинул Украину, пытаясь получить политическое убежище в Европе. Шоумен, который отказывается платить алименты, рассказал о трудностях своей эмигрантской жизни.

Теги: Новости Украины Скандал Петр Порошенко LifeStyle Дети журналисты СМИ Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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