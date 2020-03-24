Остановится экономика: в ОП объяснили, почему пока не могут ввести чрезвычайное положение

В Офисе Президента объяснили, почему в Украине пока не могут ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Власть не готова остановить большую часть экономики Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив. По ее словам, 70% экпортной выручки Украины – аграрии и металлурги.

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Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор. Это значит, что не можем остановить поставщиков семян, техники и топлива, удобрений. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта,

– отметила Кузнецов.

Заместитель председателя Офиса Президента сказала, что оснований для введения чрезвычайного положения сейчас нет.

В то же время она не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может существенно измениться в течение недели или нескольких дней.

Аналогичное мнение вчера высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, сегодня развитие коронавируса в Украине довольно умеренное, в отличие от многих стран Европы.

Что известно о введении чрезвычайного положения в Украине

23 марта глава Минздрава Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Министр убежден, что это надо было сделать раньше, чтобы предотвратить распространение эпидемии территории Украины.

Отдельно он обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их проголосовать за введение чрезвычайного положения. Мол, они должны проявить силу воли, не бояться, а поддержать это решение для спасения украинцев.

По данным 24 канала, Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения 26 марта. Произойдет это на внеочередном заседании.



Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала