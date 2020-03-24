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      Остановится экономика: в ОП объяснили, почему пока не могут ввести чрезвычайное положение

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      В Офисе Президента объяснили, почему в Украине пока не могут ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Власть не готова остановить большую часть экономики Украины.

      Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV рассказала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив. По ее словам, 70% экпортной выручки Украины – аграрии и металлурги.

      Рекомендуем ознакомиться Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

      Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор. Это значит, что не можем остановить поставщиков семян, техники и топлива, удобрений. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта,
      – отметила Кузнецов.

      Заместитель председателя Офиса Президента сказала, что оснований для введения чрезвычайного положения сейчас нет.

      В то же время она не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может существенно измениться в течение недели или нескольких дней.

      Аналогичное мнение вчера высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, сегодня развитие коронавируса в Украине довольно умеренное, в отличие от многих стран Европы.

      Что известно о введении чрезвычайного положения в Украине

      • 23 марта глава Минздрава Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Министр убежден, что это надо было сделать раньше, чтобы предотвратить распространение эпидемии территории Украины.
      • Отдельно он обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их проголосовать за введение чрезвычайного положения. Мол, они должны проявить силу воли, не бояться, а поддержать это решение для спасения украинцев.
      • По данным 24 канала, Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения чрезвычайного положения 26 марта. Произойдет это на внеочередном заседании.

      надзвичайний стан
      Что предусматривает режим чрезвычайного положения / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Офіс Президента Чрезвычайное положение в Украине 2020 Новости Украины
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