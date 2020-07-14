На табло остановки, которая расположена возле Центрального железнодорожного вокзала Киева, включили порно. Оно транслировалось вместо графика движения общественного транспорта.

Инцидент случился поздно вечером, о нем рассказал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале, передает УНИАН.

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"Центральный вокзал столицы. Киевская госадминистрация и Виталий Кличко передают гостям города важную информацию", – написал нардеп.

Сейчас человек, который включил ролик, неизвестен. Как долго транслировалось видео – также не сообщалось.

"Поезда прибывают, информационное бюро по Киеву", – сказал человек, который снимал видео.

В Киеве транслировали порно публично: видео

К слову. Такие инциденты случались и с политиками. В прошлом году в Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации с телефона руководителя Кировоградского облавтодора Андрея Рудніка раздались звуки. Они были характерны для порнографических роликов. Тогда случай живо обсуждали в сети.