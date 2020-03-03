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      Останутся ли Новосад и Милованов на должностях в новом Кабмине: что говорят в "Слуге народа"

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      Сейчас в "Слуге народа" идут консультации в отношении должностей министра образования и министра экономики в новом правительстве. Поэтому вопрос действующих руководителей этих ведомств, Анны Новосад и Тимофея Милованова, еще не решен.

      Про це розповів народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Камельлчук у коментарі 24 каналу. Зауважимо, що перед цим відбулося засідання пропрезидентської фракції, на якому й мали визначити майбутній уряд. 4 числа його мають запропонувати під час позачергового засідання Верховної Ради.

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      Камельчук запевнив, що у Кабміні відбудуться зміни.

      Щодо міністра освіти наразі тривають консультації. З Миловановим тривають консультації загалом щодо того, який вигляд матиме Мінекономіки. І чи він залишиться. А якщо залишається, то що саме він очолюватиме,
      – зауважив Камельчук.

      Парламентар додав, що чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді й у новому Кабміні. Водночас він підтвердив, що новим прем’єром стане Денис Шмигаль.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Слуга народа Тимофей Милованов – новости Ганна Новосад Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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