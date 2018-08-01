Остатки средств в Госказначействе достигли пятилетнего минимума

Остатки средств на Едином казначейском счете в начале августа 2018 года снизились к уровню декабря 2013 года и составили 1,99 миллиарда гривен. Сокращение за месяц составило 7,4 миллиарда гривен.

Об этом говорится в опубликованных данных Государственной казначейской службы.

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Стоит отметить, что в прошлом году в это же время средств на счетах казначейства было почти в 22 раза больше – 44 миллиардов гривен. В июне этого года этот показатель был на 8 миллиардов больше и составлял 9,3 миллиарда гривен.

Данные Государственной казначейской службы

Напомним, Государственная казначейская служба выделила Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле.