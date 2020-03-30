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      Оставайся дома и "#Навчайсявдома": в Украине запустили бесплатный Образовательный Марафон онлайн

      - Читати новину українською
      Обучение онлайн / life.pravda.com.ua

      "#Навчайсявдома" – ежедневный бесплатный Образовательный Марафон с тренерами по развитию эмоционального интеллекта, личной эффективности и других важных навыков для успешной и счастливой жизни.

      С субботы, 28 марта, Ассоциация инновационного и цифрового образования и КНП "Образовательное агентство города Киева" в рамках реализации социального проекта "Образовательный хаб города Киева территория новых возможностей для каждого" начали онлайн марафон по "softskills" (мягким навыкам).

      "Тренеры Образовательного Хаба города Киева сделали все, чтобы эти встречи стали полезными для каждого украинсца. Мы запустили Образовательный Марафон"#Навчайсявдома", чтобы каждый человек, независимо от своего возраста и профессии, мог получать новые знания и навыки не выходя из собственного дома" – сообщила директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

      Каждый день с новым тренером будет проходить в виде: полезных лайфхаков, эффективных практик и живого общения во время прямого эфира и все это совершенно бесплатно.

      Все, что Вам нужно сделать – это подписаться на страницы Образовательного Хаба города Киева в социальной сети Facebook и мессенджере Telegram, где Вы найдете все материалы и сможете присоединиться к образовательному марафону.

      Заботьтесь о своем здоровье, совершенствуйте свои "soft skills" вместе с Образовательным Хабом города Киева и #навчайсявдома!

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости учебы Образование в Украине Учеба
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