Оставайтесь дома – мы прикроем: украинские военные записали трогательное видео

Украинские защитники на передовой записали трогательное видеообращение. В нем бойцы призвали украинцев оставаться дома.

Видео обнародовали в фейсбуке Операции Объединенных сил Украины.

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В обращении защитники призывают украинцев оставаться дома, а они со своей стороны – прикроют.

В Минздраве также отмечают важность оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.

Обратите внимание! По состоянию на утро 8 апреля зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 1668 человек.



Как уберечься от инфицирования коронавирусом / Инфографика 24 канала