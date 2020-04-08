Оставайтесь дома – мы прикроем: украинские военные записали трогательное видео
Украинские защитники на передовой записали трогательное видеообращение. В нем бойцы призвали украинцев оставаться дома.
Видео обнародовали в фейсбуке Операции Объединенных сил Украины.
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В обращении защитники призывают украинцев оставаться дома, а они со своей стороны – прикроют.
В Минздраве также отмечают важность оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.
Обратите внимание! По состоянию на утро 8 апреля зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 1668 человек.
Как уберечься от инфицирования коронавирусом / Инфографика 24 канала
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