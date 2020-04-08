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      Оставайтесь дома – мы прикроем: украинские военные записали трогательное видео

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      Украинские военные записали трогательное видео / Скриншот с видео

      Украинские защитники на передовой записали трогательное видеообращение. В нем бойцы призвали украинцев оставаться дома.

      Видео обнародовали в фейсбуке Операции Объединенных сил Украины.

      Важно Как в условиях эпидемии пройдет призыв и освобождение срочников в запас

      В обращении защитники призывают украинцев оставаться дома, а они со своей стороны – прикроют.

      В Минздраве также отмечают важность оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить коронавирус.

      Обратите внимание! По состоянию на утро 8 апреля зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 1668 человек.

      Як вберегтися від інфікування коронавірусом
      Как уберечься от инфицирования коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Операция Объединенных сил Война Война на Донбассе
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