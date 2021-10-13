"Оставил много недосказанного": в Харькове прощаются с Миськом Барбарой

В Харькове 13 октября прощаются с музыкантом Миськом Барбарой. В Свято-Дмитриевский храм приехали несколько десятков друзей и знакомых исполнителя. Среди них есть журналисты, музыканты, артисты.

Попрощаться с Миськом пришел писатель Сергей Жадан, журналист Богдан Логвиненко, советник главы правления Суспільного Зураб Аласания, народный депутат Николай Княжицкий, ведущий и музыкант Роман Чайка и др.

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"Оставил много недосказанного"

Чайка раньше тоже играл в "Мертвом петухе". Мисько же Барбара был соучредителем группы. Коллега узнал о смерти Миська после своего эфира и сначала подумал, что это глупая шутка. Мужчина рассказал, что еще недавно участники группы думали о новых проектах.

Мы даже как-то думали, а давайте, может, подумаем, как это должно было быть – не разовое возвращение на один концерт, но что-то чуть больше. Много недосказанного, это было все в идеях, фразах, как говорил Мисько, на вопрос, вы еще будете вместе с "Мертвым петухом" выступать, он говорил: никогда не говори "никогда",

– сказал Чайка.

Мужчина добавил, что человек может все планировать, а Бог поменяет.



Прощание с Мисько Барбарой / Фото "Суспільне"

Барбара умер из-за инфаркта

Чайка рассказал, что, по словам врачей, смерть наступила из-за инфаркта. Он добавил, что не все желающие смогли приехать на прощание, ведь многие живут за рубежом. Николай Княжицкий рассказал, что виделся с Барбарой в Харькове в начале октября. Они ходили по памятным местам.



Люди несут цветы / Фото "Суспільне"

Добавили, что Барбара жил планами, будущим, говорил о своих концертах и альбоме. Он увлекался Харьковом.

Похоронят Миська Барбару в Харькове на кладбище №2.

Мисько Барбара скоропостижно умер 11 октября. Музыканту 14 ноября должно было исполниться 50 лет.



В Харькове прощаются с Мисько Барбарой / Фото "Суспільне"