Также жители дома говорят, что нашли предсмертную записку. В полицию о самоубийстве сообщили в 11 утра 25 августа. Эту информацию журналистам 24 канала предоставили правоохранители.

Читайте также У кого наибольшая склонность к самоубийствам

Не могли ничего поделать

Жители не рассказали, о чем именно женщина писала перед смертью. Полицейские не успели ее спасти, поскольку их вызвали тогда, когда женщина уже была мертва. Пока не известно, с кем останется ее 2-месячный ребенок. Так как об отце малыша или других родственниках не сообщают.

Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Полицейские устанавливают причины суицида. Продолжаются следственные действия.

Самоубийства в Украине: последние новости

24 августа в Днепре произошел похожий случай. Женщина дважды пыталась покончить с собой. Сначала она резала руки, а потом закрылась в туалете и повесилась. К счастью, с момента самоубийства прошло мало времени и полицейские смогли ее спасти. Известно, что потерпевшая была нетрезвой.

В Мукачево 18 августа девушка спрыгнула с крыши многоэтажки и погибла. Ей было 19 лет. Вероятно, она страдала из-за неразделенной любви. Так как писала соответствующие цитаты в соцсетях.

19 августа в общежитии Киева застрелился полицейский. Перед смертью он якобы позвонил своей матери. Говорят, что на месте смерти была записка со словами "Простите меня". В полиции отказываются комментировать ситуацию.

Обратите внимание! В Харькове женщина прыгнула с 7 этажа: камера сняла последние минуты жизни