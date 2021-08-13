Оставила ребенка голодным на два дня: в Чугуеве спасли 2-летнего мальчика от матери-пьяницы
Источник:фейсбук полиции Чугуевщины
Правоохранители в Чугуеве, на Харьковщине, забрали ребенка у матери, которая пьянствовала и оставила сына на 2 дня голодным. 2-летнего мальчика передали бабушке.
На мать составили административный протокол из-за невыполнения родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей. В полиции пообещали проверять семью.
К теме Чумазые дети, крики и мухи в еде: патрульных шокировала 19-летняя мать – фото
В Чугуеве полиция спасла ребенка от матери, которая злоупотребляет алкоголем
36-летняя женщина воспитывает 2-летнего сына. К ним домой наведались работники ювенальной превенции Чугуевского районного управления полиции и Служба по делам детей. Посещение проходило в рамках рейда.
В доме выбиты окна, повсюду бутылки из-под алкогольных напитков, нож в свободном доступе. 36-летняя жительница имеет 2-летнего сына, при этом злоупотребляет спиртными напитками,
– рассказали в полиции.
Добавили, что после выяснения обстоятельств установили – ребенок 2 дня был голодным, пока мама пьянствовала. Мальчика передали бабушке.
В доме в свободном доступе для ребенка был нож / Фото полиции Чугуевщины
На мать составили административный прокол по статье о невыполнении родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей. Женщине грозит штраф. В ведомстве заверили, что в дальнейшем работники ювенальной превенции Чугуевского районного управления полиции будут проверять семью.
Последние инциденты с родителями несовершеннолетних детей: кратко
- В конце мая в Винниках подо Львовом патрульные составили на 19-летнюю мать протокол за невыполнение родительских обязанностей. Вид дома, в котором жили 2 маленьких детей, сильно удивил правоохранителей – в еде были мухи, а вокруг царила антисанитария.
- 27 мая в Виннице прохожие сняли на видео ужасный инцидент. Мать, которая гуляла сразу с двумя детьми, едва держалась на ногах. Впоследствии женщина все-таки упала и перевернула коляску с ребенком.
- 16 мая похожий случай произошел в Одессе. Там тоже заметили молодую мать, которая едва держалась на ногах. При этом она гуляла с маленьким ребенком. Женщина постоянно покачивалась и буквально ложилась на коляску.