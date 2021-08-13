Оставила ребенка голодным на два дня: в Чугуеве спасли 2-летнего мальчика от матери-пьяницы

Правоохранители в Чугуеве, на Харьковщине, забрали ребенка у матери, которая пьянствовала и оставила сына на 2 дня голодным. 2-летнего мальчика передали бабушке.

На мать составили административный протокол из-за невыполнения родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей. В полиции пообещали проверять семью.

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В Чугуеве полиция спасла ребенка от матери, которая злоупотребляет алкоголем

36-летняя женщина воспитывает 2-летнего сына. К ним домой наведались работники ювенальной превенции Чугуевского районного управления полиции и Служба по делам детей. Посещение проходило в рамках рейда.

В доме выбиты окна, повсюду бутылки из-под алкогольных напитков, нож в свободном доступе. 36-летняя жительница имеет 2-летнего сына, при этом злоупотребляет спиртными напитками,

– рассказали в полиции.

Добавили, что после выяснения обстоятельств установили – ребенок 2 дня был голодным, пока мама пьянствовала. Мальчика передали бабушке.



В доме в свободном доступе для ребенка был нож / Фото полиции Чугуевщины

На мать составили административный прокол по статье о невыполнении родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей. Женщине грозит штраф. В ведомстве заверили, что в дальнейшем работники ювенальной превенции Чугуевского районного управления полиции будут проверять семью.

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