Парень сам в 12 ночи играл на скрипке на пересечении Приморского бульвара и переулка Чайковского. Об этом сообщили 11 ноября.

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Ушел с мамой в гости

Сотрудники муниципального караула спросили у мальчика о том, где его родители. Он со своего мобильного телефона позвонил папе. Он сообщил охранникам, что мальчик с мамой ушел в гости и сейчас женщина его заберет.

Муниципальные охранники рассказали, что нашли мальчика на улице одного со скрипкой и попросили отца забрать ребенка домой. Никто из взрослых так и не пришел.

Родители на самом деле были близко

Впоследствии работники муниципального караула повторно набрали отца ребенка. Через несколько минут пришла малолетняя девочка и сказала, что она сестра юного скрипача.

Муниципальные охранники спросили, где их родители. Оказалось, что они находились в автомобиле возле Оперного театра. Впоследствии на место вызвали полицию.

Примерно через 5 минут пришла мама, которая вела себя немного агрессивно. Правоохранители задержали мать и с обеими детьми увезли в отделение. Там полицейские составили на родителей административный протокол за "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".