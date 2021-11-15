Оставили подозрительную сумку: под Домом культуры полиции Харькова

В Харькове в полдень, 15 ноября, заметили подозрительную сумку возле Дома культуры полиции. Поэтому там перекрыли территорию и вызвали взрывотехников.

Говорится о территории возле здания на улице Жен Мироносиц, 13. Сообщение об этом предмете поступило на горячую линию "102".

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Запретили движение по улице

Эту территорию огородили предупредительной лентой. Поэтому движение по улице временно запретили.

Огороженная улица у Дома культуры / Фото Нацполиции

Туда вскоре прибыли взрывотехники и следователи полиции. Это было необходимо, чтобы проверить есть ли в сумке взрывчатка. Жителей города попросили отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Место, где ищут взрывчатку: смотрите видео

В телеграме "Труха" сообщили, что никакой взрывчатки там не было. Предмет оказался пустой сумкой для ноутбука.



Взрывотехник работает с сумкой / Фото телеграма "Труха"

Похожий подозрительный предмет во Львове

21 июля в полицию обратились относительно подозрительной сумки, которую оставили в аэропорту "Львов". Оттуда эвакуировали всех работников и пассажиров. Подозрительная сумка, в которой могла быть взрывчатка, лежала под лестницей.



Впоследствии туда прибыли взрывотехники, которые начали проверку. Они вынесли сумку на улицу и взорвали. Однако оказалось, что там был только компьютер.