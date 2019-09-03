Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Нас не политики поссорили".

1. "Я боялась, что моего папу заберут, и что мы его больше не увидим".

Восемь детей ждут возвращения отца. Биляла Адилова оккупанты обвинили в терроризме, арестовали в родном Крыму и почти полгода удерживают в российском СИЗО. Посмотрите, как живет его семья сегодня и что пишут рашисты в комментариях.

"Я боялась, что моего папу заберут, и что мы его больше не увидим".



Восемь детей ждут возвращения отца.



Биляла Адилова обвинили в терроризме, арестовали в родном Крыму и почти полгода удерживают в российском СИЗО.



Посмотрите, как живет его семья сегодня pic.twitter.com/O1GKedDr6I — Крым.Реалии (@krymrealii) 2. září 2019

2. За отказ служить в российской армии оккупанты привлекли к уголовной ответственности 59 крымчан. Призыв в армию оккупирующей державы является нарушением Женевской конвенции ООН. Через Европейский суд можно претендовать на компенсацию.

3. Патріотичне виховання в дитячому таборі "Ласпі" біля Севастополя у рашистів проходить так: ОМОН, собаки, дитяча бригада "Беркут".

Патріотичне виховання в дитячому таборі «Ласпі» біля Севастополя у рашистів проходить так: ОМОН, собаки, дитяча бригада «Беркут». pic.twitter.com/3CcYUqB9lJ — Крымская Жужелица (@crimea2042) 2. září 2019

4. Симферополь. Попы, ряженые проходимцы, вербовка наемников – кто только не калечит детские души в Крыму.

Симферополь

Попы,ряженые проходимцы,вербовка наемников-кто только не калечит детские души в Крымуhttps://t.co/Cl2TTrMicP pic.twitter.com/Ni5w0WeAXG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 3. září 2019

5. В окупованих Саках відкрито пам'ятник-металобрухт дідам, які винищували афганців. На відкриття покликали Путлєрюгенд, дитячий кізячий загін "Юний пластун" та бруд з бази "Миротворець".

В окупованих Саках відкрито пам'ятник-металобрухт дідам, які винищували афганців. На відкриття покликали путлєр'югенд, дитячий кізячий загін «Юний пластун» та бруд з бази «Миротворець». pic.twitter.com/PoFsFrdzrk — Крымская Жужелица (@crimea2042) 2. září 2019

6. Практически все религиозные организации после 2014 года в Крыму были так или иначе или дискриминированы, или подвергались определенным видам преследования. Все, кроме т.н. "Украинской православной церкви Московского патриархата". Наиболее уязвимые группы – это Православная церковь Украины и мусульмане. Прочтите подробней.

7. Абсолютно ВО ВСЕХ школах Крыма оккупанты жестко блокируют попытки крымчан учить детей на "ГОСУДАРСТВЕННЫХ" (типа) языках – украинском и крымскотатарском. Давят на родителей.

Абсолютно ВО ВСЕХ школах Крыма блокируют жестко попытки крымчан учить детей на ГОСУДАРСТВЕННЫХ(типа)языках-украинском и крымскотатарском

Давят на родителей.Тупо pic.twitter.com/oiShK9gb7k — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 3. září 2019

8. В Приморском подводят промежуточные итоги оккупации: "Народ Приморского!!! У нас не "Крымская весна мечты", а "Закат Приморской осени". За 4 года развалить все. В отчетах мы цветем, а на самом деле догниваем. Еще хреновая новость – закрывают пункт Скорой помощи с 1 октября 2019. Решили нас добить совсем, чтобы все повымирали. Мы так это не оставим. Или вы уйдете сами, или мы вас попросим. У нас один выход – идти до конца или умирать, не дождавшись Скорой с города (Симферополя)".

Приморское

Итоги

"за 4 года развалить всё , в отчетах мы цветём ,а на самом деле догниваем Еще хреновая новость.Закрывают пункт скорой помощи с 1.октября 2019" pic.twitter.com/Om76Tl8Q9C — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. září 2019

В комментариях другие крымчане высмеяли это сообщение, вспомнив про "русский бунт" на коленях, а "рашу" назвали "деградирующим куском суши".

Паблик крымский

Какая то дупа на осуждении

Георгий,что странно,из Тбилиси

Дуэт Александр-Сергей из Симферополе

гимн русофобству pic.twitter.com/daZUOmVvDk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. září 2019

9. В Дачном под Судаком оккупанты тоже закрывают пункт скорой помощи – якобы некому работать, медики разбежались от покращень. Медицина гавани – это уничтожение крымчан.

Судак

Скорой в Дачном больше нет

В Солнечной Долине типа есть-с вечера.Днем надо ждать из Судака

Медицина гавани-просто уничтожение крымчан

Исконные то привыкли к нечеловеческому-воде,еде,медицине и пр.в своей гавани

Да не машин не хватает-работать некому.Ибо денег нет платить pic.twitter.com/Hkvw1A1IJv — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. září 2019

10. Прочтите совершенно шокирующие реалии медицины в Севастополе. Дети умирают от менингита, а врачи не торопятся с осмотром, предлагая родителям часами ожидать с детьми на улице. У некоторых родителей сдают нервы, и они начинают просто орать, чтобы их больным детям оказали помощь. Оккупанты лишь подтвердили, что "сейчас стационар (инфекционной больницы) заполнен полностью, приемное отделение не справляется с очередями".

Севастополь

Накануне этой истории от менингита умерла там девочка 4 лет

Что орда творит с медициной-они нас так убивают

ребенок пролежал 3 часа на лавочке перед инфекционной больницей с температурой и подозрением на острый менингит

потом отправлен домойhttps://t.co/7do6pfM9Hm pic.twitter.com/9a0EP5xpda — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. září 2019

11. Порт Севастополя, который из-за санкций простаивает уже пять лет, находится на грани банкротства. 1 сентября должен был состояться очередной этап сокращения сотрудников. Работы лишатся 120 человек, в частности, те, кто работает на буксирах, а сами буксиры продадут. Сокращение перенесли на "после выборов": "Даже не могу посчитать, сколько умных людей в 2014 году мне убедительно доказывали, как россия завалит грузопотоками Морпорт и всякой работой Севморзавод. Типа придется работать чуть ли без выходных, и доходы зашкалят у всех – потому что россия – богатая, морская, успешная сверхдержава".

Порт Севастополя,который из-за санкций простаивает уже пять лет-можно ставить крест. 1 сентября должен был состояться очередной этап сокращения сотрудников Севморпорта. Работы лишатся 120 человек — в частности, те, кто работает на буксирах, а сами буксиры решено продать pic.twitter.com/ivombnz3P2 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. září 2019

На это сообщение один из очень упоротых ватников предложил и вовсе закрыть все порты, не дожидаясь их смерти: "Все это неизбежно. Санкции не отменят. Нужно искать другие пути. Например, закрыть порты Евпатория, Севастополь (Камыши, оставить только Авлиту и морвокзал, выгнать порт из Балаклавы), в Ялте оставить только один причал для круизников. На освободившихся местах оборудовать марины для яхт. Яхтенные путешественники не боятся санкций, будут приходить и привозить валюту. Порты – главные враги прихода европейских яхт. Рано или поздно к этому придут".

"Порт Севастополя,который из-за санкций простаивает пять лет-можно ставить крест.1 сентября должен был состояться очередной этап сокращения сотрудников Севморпорта.Работы лишатся 120 человек-те,кто работает на буксирах,сами буксиры решено продать"-потешные советы понаеха из Омска pic.twitter.com/fPWuvRq0Yl — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. září 2019

12. Понаехавшие знакомятся с реалиями оккупированной Феодосии: "Ребята, только приехали в Камыши отдохнуть, а тут вырубили свет! Это надолго, кто из местных в курсе?".

Ответы: "В Камыши? Отдохнуть? Мне кажется, Вас обманул туроператор. А вообще, добро пожаловать. Скоро еще и воду отключат", "Да тут слово "обманул" не совсем подходит)", "К сожалению, в нашем городе отключения света и воды носят стихийный характер из-за частых поломок. Организованного оповещения граждан нет. Увы и ах".

Крым. Приехало оно из Подмосковья отдохнуть в Камыши (Феодосия), а тут свет вырубили. Завтра оно еще и Сбербанк пойдет искать pic.twitter.com/eXuE6XWKa1 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. září 2019

13. На севастопольском форуме ватники создали тему "До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?". Уже выплакались на 23 страницы и почти 600 сообщений. Здорово без бандер зажили.

Крым. На севастопольском форуме, где обитают в основном очень упоротые ватники, создали тему “До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?”. Уже наскулили на 23 страницы и почти 600 сообщений. Но ведь зато без бандер, да? https://t.co/ouhfm83DiI pic.twitter.com/dOZSqOvHX1 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3. září 2019

14. Знаете, почему крымчанам не нравится, что их п**дят понаехавшие даги и насилуют чеченцы? Потому что крымчане в школе ОДНКНР ("основы духовно-нравственной культуры народов россии") не изучали. Если бы изучали, знали бы побольше "о нормах морали и культурных ценностях" этих народов. И любили бы их. Так это работает, да? В школах Крыма эту муть с 6-х классов вдалбливают.

Знаете почему крымчанам не нравится что их пиздят даги и насилуют чеченцы?Потому что они в школе ОДНКНР не изучали.

Если бы изучали,знали бы побольше о нормах морали и культурных ценностях этих народов.И любили бы их.

Так это работает,да?

В школах Крыма с 6-х классов преподают. pic.twitter.com/q9V3xQHqOI — Утомленный Парадами (@SouthUkr) 3. září 2019

15. Кому ще цікаво, сьогодні 1997-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Прочитал комментарии рашистов под видео из первого пункта дайджеста, где идет речь о репрессируемом крымском татарине. Да что там… Я уже шестой год читаю их комментарии под новостями про Украину, вижу, что вещает их телевизор, и слышу разговоры понаехавших на улицах оккупированного Крыма, куда они без тени смущения прут как саранча… Нет, нас не "политики поссорили", как это часто говорят мыжыбратья всех сортов, причем по обе стороны границ. Война против Украины – это то, чего хочет большинство россиян. Они иначе не умеют и не хотят жить. Война делается россиянами. Война поддерживается россиянами. Война оплачивается россиянами…

Знаете, почему мы сегодня, как и весь цивилизованный мир, имеем нормальные отношения с Германией? Потому что немцы после Второй мировой покаялись в своих преступлениях и долгие десятилетия выплачивали репарации. Россия тем временем даже вторжение в Крым признала лишь спустя время, а про Донбасс до сих пор рассказывает, что "ихтамнет". Нас не политики поссорили – просто запомните эти слова, чтобы будущие поколения украинцев не повторили наши ошибки.

Читайте предыдущий дайджест: Радиация в подарок, "Няш-мяш" осталась без мужа и манифесты об уничтожении: новости Крымнаша