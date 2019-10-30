Оставили островок: в Харькове дорожники положили асфальт вокруг авто
Рабочие в микрорайоне Салтовка решили положить асфальт в обход припаркованного автомобиля. Мужчины в течение двух часов не смогли найти владельца оставленной машины.
Курьезный случай произошел в крупнейшем жилом массиве Украины Салтовке, который расположен в Харькове. Фото с места опубликовали в сообществе h_saltovka в твиттере.
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Отмечено, что четверо мужчин, прежде чем уложить асфальт, в течение двух часов разыскивали владельца авто. В комментариях пользователи отмечают, что дорожники могли бы и додуматься до эвакуатора.
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