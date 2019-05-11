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      Оставили под дверью сельского головы: на Киевщине медики выкинули пациента со "скорой"

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      Медики выбросили нетрезвого пациента из " скорой"
      Медики выбросили нетрезвого пациента из " скорой" / Иллюстративное фото

      На Киевщине медики из "скорой" отказались везти якобы нетрезвого пациента в больницу. Они оставили мужчину под забором дома главы села Цибля, куда и вызвал автомобиль "скорой помощи" больной.

      Мужчина был в бессознательном состоянии, когда медики доставали его из автомобиля "скорой" и оставляли под дверью сельского головы. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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      Через некоторое время сельский голова снова вызвал экстренную медицинскую помощь к больному. На место приехала бригада медиков в том же самом составе и в конце забрала его в Переяслав-Хмельницкую районную больницу.

      Однако уже через 2 дня мужчина умер в реанимации этого медучреждения.

      Инцидент произошел утром 20 апреля, а в прокуратуру информация о нем поступила через 5 дней.

      Там уже начали расследование по факту ненадлежащего выполнения медиками профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

      Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Больница Прокуратура Киева
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