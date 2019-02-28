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      Оставить "чаевые" в Украине можно будет банковской картой: детали

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      Новая технология для заведений в Украине
      Новая технология для заведений в Украине / tgraph.io

      Отныне оставить "чаевые" в украинских заведениях питания можно будет не только наличными, но и через карточные терминалы "Приватбанка".

      Такая услуга заработает в большинстве популярных кафе и ресторанах страны уже в течение ближайших двух месяцев, отметили в пресс-службе банка.

      Читайте также: Сколько заработал "Приватбанк" в 2018 году: потрясающая сумма

      Пока что такую функцию тестируют в одной из киевских сетей питания Tarantino family. Ее посетители могут оплачивать счет и оставлять "чаевые" официантам в безналичной форме от 28 февраля.

      Каждый третий заказ в ресторане или кафе хотят оплачивать карточками. Клиенты не носят с собой наличные, чтобы поблагодарить официанта за хорошее обслуживание и настроение,
      – отметил руководитель направления по обслуживанию торговых предприятий "Приватбанка" Евгений Васильцов.

      И добавил, что такое решение – универсальное, подходит всем предприятиям общественного питания и позволяет обеспечить комфортное обслуживание клиентов.

      Как оставить "чаевые" через терминал?

      Нужно сообщить об этом официанту, который, в свою очередь, должен выбрать в POS-терминале функцию "Оплата с чаевыми" и предложить клиенту установить фиксированную сумму вознаграждения или ввести его на усмотрение посетителя.

      Клиент будет оплачивать чек одной транзакцией – картой любого банка или смартфоном.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Приватбанк Банки Деньги Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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